2021年元旦起將有多項重大財經與民生新制上路，與企業、民眾息息相關。包括：基本工資調漲、勞保與國保費率調高、用電大戶條款上路、國家融資保證機制受理申請，還有減稅紅包每人基本生活費用調高為18.2萬元、汽機車減徵貨物稅延長。此外，全民關注的萊豬、30月齡以上美牛也將開放進口，工商時報彙整以下要點一次看懂。

基本工資調漲

110年勞工月薪由新台幣2萬3800元調整至2萬4000元，時薪由158元調整至160元，約208萬名勞工受惠。

健保費率調高

健保財務連年虧損，預估110年底安全準備金將不足1個月的健保支出，衛生福利部長陳時中109年12月31日宣布，健保費率漲至5.17%，110年元旦實施。健保費率調漲，健保財務連年虧損，預估2021年底安全準備金將不足1個月的健保支出，健保費率漲至5.17%，月薪4.2萬元的勞工每人每月多負擔60元，一家4口每月多負擔242元。超商提高代收滯納健保費限額，至便利商店繳滯納健保費，限額從2萬元提高為3萬元。

勞保費率調高

勞保普通事故保險費率調高為11.5%（含就業保險費率1%），預估調高後每年可增加約新台幣197億元保費收入。月薪2萬4000元者，勞工自行負擔保費增加24元；月薪4萬5800元者，勞工自行負擔保費增加46元。

新版勞保分級表上路，基本工資調升為2萬4000元，勞工保險投保薪資分級表同步修訂，預估影響勞保288萬人、就保107萬人，保費收入每年可望分別增加7.2億、2000多萬元。

國民年金保費調漲

國民年金保險因應餘額不足以支付未來20年保險給付，保險費率調高至9.5%，受影響者共302萬人，其中270萬人每個月多付55元。

老舊機車汰舊換新補助

二行程機車及民國96年6月30日前出廠的燃油機車，若於明年汰舊並新購重型電動機車或七期燃油機車補助5000元，新購輕型或小型輕型電動機車補助3000元。

個人未上市櫃股票交易所得納入最低稅負制課稅

財政部修法，2021年1月1日起，個人未上市櫃股票交易所得恢復計入個人基本所得額課稅，也就是個人境內外所得減除670萬元免稅額後適用20％稅率，於2022年5月報稅時適用。

國家融資保證機制受理申請

國家融資保證機制即將正式啟動，預定最快2021年1月上旬開放送保申請，不過據了解，由於國家融資保證機制「承保範圍」有兩大承保限制，且參與出資該保證機制的銀行僅占全體國銀的三分之一。

開放萊豬進口、豬肉產品標示原產地

開放含有萊克多巴胺（乙型受體素）肉品進口。國內禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列乙型受體素藥品，但國外牛及豬使用萊克多巴胺不在規範內。

動物用藥殘留標準新增豬的萊劑殘留容許量，包含肌肉及脂（含皮）為0.01ppm、肝臟為0.04ppm、腎臟為0.04ppm、其他可供食用部位則為0.01ppm。

進口牛肉檢疫及查驗作業程序、美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定兩項行政命令修改後，可進口30月齡以上美牛。

110年起產製之食品，含有豬或豬可食部位原料，不論是包裝食品、散裝食品或直接供應飲食場所供應之食品，均應依規定標示豬肉及豬可食部位原料之原產地（國）。

衛福部、農委會網頁資訊看板在每個上班日公告說明當天國產豬產量、各國進口豬數量及查驗結果。

保險業保全 / 理賠聯盟鏈開辦

「保全 / 理賠聯盟鏈」元旦起上路，民眾只要在 1 家保險公司投保，可到 18 家聯盟的保險公司申請理賠，提供一站式的服務，可免除保戶過往個別公司提出申請及檢附多份文件的奔波與不便，此業務導入區塊鏈技術，藉由其分散式儲存驗證的高安全特性，將保戶之申請紀錄加以存證。

用電大戶條款正式上線

經濟部12月31日正式公告「用電大戶條款」，規定用電5000瓩以上大戶5年內需建置10%綠電，能源局盤點，現有用電大戶包括石化、半導體等產業類別，2021年元旦起將要強制裝置，適用對象約有500多戶、300多家企業。

再生能源躉購費率正式上路

經濟部2020年底預告2021年度再生能源躉購費率，其中離岸風電、太陽光電費率皆有調降。經濟部能源局公布「110年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」草案，其中，離岸風電固定20年躉購費率從每度5.0946元，調降為每度4.6568元，階梯式躉購費率從前10年每度5.8015元、後10年3.8227元，調整為前10年每度5.3064元、後10年3.5206元。為了讓再生能源業者能及早進行規劃，目標2020年底前將正式公告躉購費率，並於2021年1月1日上路。

育兒津貼加碼 加倍每月發5000

2021年開始，育兒津貼會從每人每月2,500元，提高到5,000元。 年齡也從0-未滿5歲，延長到未滿6歲，讓就讀私幼、私立托嬰中心或自己帶孩子的家長，可以得到補貼養育孩子，而生育津貼會照舊，仍由各地方政府負責處理。幼兒育兒津貼日期認定彈性，幼兒父母請育嬰假，就不能領育兒津貼，但過去由於系統是以「月」認定，民眾請育嬰假的終止日如果在月中或月底，當月就不能請領育兒津貼，常有民眾抱怨少領1個月。教育部修正作業要點，增加期間認定彈性，由鄉鎮區公所彈性認定。

口罩實名制增量降價

實名制口罩由原本14天可買9片、總計45元，調整為14天可買10片、40元。

基本生活費調增 報稅省一點

每人基本生活費調整為18.2萬元 ，較前一年增加7000元，110年5月報稅時適用，約有205萬戶受惠。最低生活費調增 中低收入戶標準變更，最低生活費僅桃園市、台中市維持不變，其餘縣市全數調高；中低收入戶標準也隨之調整，台北市為2萬5241元、新北市為2萬3400元、台南市1萬9956元、高雄市2萬12元。

投資型保單商品給付累計孳息

金管會修改《投資型人壽保險單示範條款》修正條文，要求壽險公司必須在保單條款上加註，給付祝壽保險金時應加計利息，一併給付予受益人。也就是說，投資型保險商品保戶可申領但尚未申領的各項保險給付（如：滿期保險金、 祝壽保險金），因存放專設帳簿的銀行存款產生的累計孳息，於保戶申請時要一併給付。

考量給付孳息需採逐單計算，且影響範圍也包含實施日前尚未申領祝壽/ 滿期保險金的契約，考量實施後須立即完成帳務處理、系統導入計孳息，並將此項孳息新增至客戶利息所得以利回報稅務機關，影響系統層面廣。 加上實施日前生效的契約條款並無相關規範，還需額外規劃服務人員教育訓練及對客戶的說明作業。 因此，實施日訂為110 年1月1日起實施。

個人旅平險保費調降10%

個人投保旅行平安保險各項給付費率檢討案，將調降旅行平安險中有關意外死亡及失能給付標準費率，調降 10%，其餘維持不變，並從2021 年 1 月 1 日起實施。

110年1 月1日起入境攜帶超量香菸遭海關查獲者罰鍰將加倍

為讓旅客違規攜帶超量菸酒入境的處罰更具合理化及公平性，財政部於109年10月5日發布修正「菸酒查緝及檢舉案件處理作業要點」第45點第1項第3款規定，並自110年1月1日起生效實施，請入境旅客注意。

基隆關表示，依據菸酒管理法第45條第4項規定，入境旅客隨身攜帶菸酒超過免稅數量，未依規定向海關申報者，超過免稅數量之菸酒由海關沒入，並分別按每條捲菸、每磅菸絲、每25支雪茄或每公升酒處新臺幣500元以上5,000元以下罰鍰。另於「菸酒查緝及檢舉案件處理作業要點」第45點第1項第3款明定裁罰的計算基準。

手搖飲標示熱量及糖量

現做手搖飲、現沖咖啡須強制標示糖量及熱量，裡頭添加的粉圓、椰果等配料也須納入計算，違規業者最重罰新台幣400萬元。食藥署修正超商、連鎖飲料店飲料標示規定，明訂須標飲料總糖量及總熱量，包含加料的粉圓、布丁等都要計算，110年1月1日起實施。

新制預售屋買賣契約上路

內政部修正「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」部分規定，不動產業者與消費者簽訂的預售屋買賣契約應符合新規定，違反規定、限期未改善者最高可處新台幣30萬元罰鍰。

銀行開辦高資產客戶理財業務

為吸引台商資金回流，金管會針對上億元高資產客戶推出新財管方案，放寬銀行可以對高資產客戶提供 8 項金融商品及服務，以推升銀行理財產業競爭力，申請銀行必須符合「財務、業務健全性」與「具備一定規模的財管業務基礎」等標準，共有 9 家可開辦億元級高資產客戶新服務。

金管會12月31日公布首批開辦高資產客戶新財管方案的銀行名單，9家申請銀行中，僅中國信託、兆豐銀行及上海銀行3家獲准，至於落榜的金融機構，2021年2月可以參與第二批申請。金管會2020年8月7日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，分二批次受理銀行申請辦理本項業務。

開放境內法人開立OBU授信帳戶

以往 OBU 只能接受境外企業開戶，大多企業就會選擇繞道香港、避稅天堂開立紙上公司，金管會鎖定 9 萬多個具台商背景的 OBU 境外企業帳戶，開放可以國內企業身分，直接在銀行的 OBU 開立外幣授信目的相關帳戶，但此帳戶不能給利息、不能理財，有一定金額及停留期間限制，盼打造台灣成為台商資金調度中心。

產險與再保險業適用新版資本適足率

金管會表示主要修正新增產險業及再保險業，必須將天災風險納入風險資本計算，壽險業部分並無修正。今年底開始，產險業及再保險業計算RBC時，必須將天災風險納入風險資本計算，範圍包括火險、車體損失險附加的地震、颱風、洪水等。

配合這次新規定，也將允許現行提存的天災險別重大事故特別準備金，計入自有資本，產險業平均自有資本將因此提高。

新版護照發行

110年1月11日發行提升台灣（TAIWAN）辨識度的新版晶片護照，申辦費用不變。外交部110年1月11日起正式發行新版護照，不論於國內或駐外館處均可提出申請。另，外來人口統一證號改版也將於110年1月2日起，新式外來人口統一證號將比照國民身分證字號編碼原則改版，第1碼英文比照身分證，依申請地區分，第2碼為性別碼，8代表男性，9代表女性。

「國人退休準備平台」預計第三季上線

2021年推出的退休平台就是基富通全民退休投資平台「好享退」的再進化，不僅會嚴選基金、基金數會超過九檔、對於年金型基金還會有手續費、管理費優惠，並會結合公益，預計明年6、7月上路。

活絡僵屍股交易量

受疫情衝擊，2020上半年IPO掛牌僅有9家，距離全年目標52家仍有差距；金管會為搶救掛牌量同時，預計明年6月底前將推造市者流動性制度，減少殭屍股問題。除了減緩疫情對掛牌量的衝擊外，黃天牧也表示，為了解決體質不佳的「雞蛋水餃股」問題，2年前已推出強制退場下市機制，預計明年6月底前，證期局將推動「造市者流動性制度」，解決體質好但流動性不佳的「殭屍股」問題。

上市櫃雙版啟動

上市櫃同步建立創新板及戰略新板「雙板」2021年第三季亮相！證交所預計將鎖定擁有關鍵核心技術，以及創新模式的公司為掛牌對象；櫃買也預期能提供創新企業多一個管道進入資本市場，且因具有次級市場交易功能，有利於創新企業募資價格議定。 鼓勵吹哨檢舉金融違法獎金擬提高上限 為鼓勵民眾檢舉金融違法行為，金管會將修正「檢舉金融違法案件獎勵要點」，檢舉獎金上限擬提高至新台幣 40 萬元以上，並適度放寬核發門檻，同時研擬強化對檢舉人的保護措施，預計 2021 年上半年實施。 銀行不動產放款資本計提採貸放比例法 金管會12月29日公布不動產授信資本計提新規定，銀行若採新制，貸款成數8成以下案件，風險權數將可降低，減少資本計提，相對有利。金管會指出，包括有合庫、台北富邦等10家銀行已選擇今年底就導入新制。 接軌巴塞爾資本協定三（Basel III），金管會預定2021年6月實施不動產授信資本計提新制，準備好的銀行今年底即可先採行。為有利於銀行遵循，金管會今天公布新制規範內容，近日會正式修正發布相關規定。 選擇採取新制的銀行，不動產暴險的資本計提，將改依「貸放比率」（LTV）為基礎決定適用的風險權數，同時「土地收購、開發及建築」（ADC）暴險類別，也要採用新規定，適用相較更高的風險權數。當風險權數越低，銀行資本計提就可更少，有利降低貸款資本成本；反之，銀行資本計提就會增加，將使資本成本上升。

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