上市櫃同步建立創新板及戰略新板「雙板」2021年第三季亮相！證交所預計將鎖定擁有關鍵核心技術，以及創新模式的公司為掛牌對象；櫃買也預期能提供創新企業多一個管道進入資本市場，且因具有次級市場交易功能，有利於創新企業募資價格議定。

鼓勵吹哨檢舉金融違法獎金擬提高上限

為鼓勵民眾檢舉金融違法行為，金管會將修正「檢舉金融違法案件獎勵要點」，檢舉獎金上限擬提高至新台幣 40 萬元以上，並適度放寬核發門檻，同時研擬強化對檢舉人的保護措施，預計 2021 年上半年實施。

銀行不動產放款資本計提採貸放比例法

金管會12月29日公布不動產授信資本計提新規定，銀行若採新制，貸款成數8成以下案件，風險權數將可降低，減少資本計提，相對有利。金管會指出，包括有合庫、台北富邦等10家銀行已選擇今年底就導入新制。

接軌巴塞爾資本協定三（Basel III），金管會預定2021年6月實施不動產授信資本計提新制，準備好的銀行今年底即可先採行。為有利於銀行遵循，金管會今天公布新制規範內容，近日會正式修正發布相關規定。

選擇採取新制的銀行，不動產暴險的資本計提，將改依「貸放比率」（LTV）為基礎決定適用的風險權數，同時「土地收購、開發及建築」（ADC）暴險類別，也要採用新規定，適用相較更高的風險權數。當風險權數越低，銀行資本計提就可更少，有利降低貸款資本成本；反之，銀行資本計提就會增加，將使資本成本上升。