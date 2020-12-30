台塑化急行軍 Q4狂賺逾百億

美國通過新紓困案與原油庫存意外下滑，國際油價進一步走高；美國期油報每桶48.29美元，布蘭特期油達每桶51.34美元；加上第四季乙烯等石化上游原料收益放大，台塑化單季獲利可望順利上修，稅後盈餘突破百億元水準。



法人推估，台塑化第四季獲利上看100~110億元，EPS1.～1.15元。在獲利動能連二季恢復、全年營運順利翻正，且明年首季原油、石化行情持穩不看淡下，台塑化30日股價拉高，漲幅逾3％、股價最高衝至99元，終場以98.5元收盤，寫下今年1月中來新高。



疫苗進度報喜，加上日本、韓國輕裂廠相繼發生事故及定檢，韓國LG輕裂廠意外事故停工恐逾二個月，石化原料市場供給吃緊，加上歐美假期來臨，下游需求強勁，推升亞洲乙、丙烯及其下游衍生物價格，輕裂廠獲利持穩走堅。



台塑化12月煉油廠平均日煉量30.2萬桶/日，產能利用率56％，第四季平均日煉量29.6萬桶/日、產能利用率為55％，輕裂廠產能利用率維持全能運轉。台塑化明年第一季煉油廠配合年度定檢計畫，產能利用率為61％，輕裂廠產能利用率100％。



分析師認為，大陸與印度的原油需求正快速恢復，美國與歐洲仍相對疲弱；成品油部分，因第二波疫情侵襲，歐洲又升高旅遊限制，使汽油需求恢復緩慢，航空燃油需求仍是受創最嚴重部門。疫苗推出及中美關係緩和都將有助於全球石油需求復甦，但預期將是漸進的，或要到明年下半年才會趨於明顯。



考慮OPEC明年持續減產，加上先進國家將逐步施打疫苗，原油供需基本面持續改善，主要機構預期明年油價持續逐季上揚，每桶價格落在42美元～63美元/桶。伴隨全球經濟復甦帶動油品及烯烴產品需求恢復，油價趨穩，也助台塑化營運擺脫谷底，蓄勢衝刺推進。