雙王元月初法說 金牛年熱場

雙王較勁，大立光、台積電法說會先後於元月7日及14日登場，為金牛年熱場的意味濃厚，因應疫情，法說會均採線上的方式進行，雖是隔空開講，但即將釋出的景氣動向，依然緊緊牽動台股敏感的神經。



趕在台股封關前，股王大立光和台股護國神山台積電都來湊熱鬧，搶辦法說會。



其中大立光法說會搶先在7日登場，大立光2020年第四季法說會照舊由執行長林恩平親自主持，屆時除會揭露2020年年報外，也將對來年的景氣和新一季的接單動能釋出訊息，其他包括iPhone拉貨狀況、新廠建廠進度、手機鏡頭技術進展，新年度的資本支出，匯損對今年營運的影響，毛利率的變化，都將是法人關切的焦點。



大立光今年流年不利，受疫情影響，高階手機銷售受阻，再加上少掉華為訂單挹注，營運迎來逆風，法人推估大立光第四季營收有望上看155億元，來到全年新高，不過以今年前11月合併營收510.41億元，仍呈年減8％看來，全年營收恐難翻正。



緊接在大立光之後，晶圓代工龍頭台積電元月14日召開第四季法人說明會，台積電預估第四季美元營收達124～127億美元，與第三季相較成長2.2～4.6％，在假設新台幣兌美元匯率升值且達28.75元情況下，第四季新台幣營收介於3565～3651億元之間。法人預估台積電第四季營收將順利達成目標，且將貼近營收預估區間上緣。法人預估台積電2020年新台幣營收介於1.33～1.34兆元之間，與去年同期相較約成長25％左右。



台積電董事長劉德音日前表示，因為新冠肺炎疫情、地緣政治及貿易制裁的關係，庫存的定義有新的解釋，半導體庫存增加是未來供應鏈正常現象，不擔心有超額下單問題。對於外資預期台積電2021年上半年5奈米利用率將因蘋果砍單而大幅下滑，劉德音回應表示對2021年看法非常樂觀，內部沒有看到砍單或產能利用率下滑情況發生。