台灣50登高 散戶大發財

台股封關前夕勇闖巔峰，電、金、傳權值股三力齊發，權王台積電收盤525元再締新猷，帶動台灣50 （0050）ETF同步大漲，30日以121.6元改寫歷史新高，相當於目前持有0050的19萬受益人「全都賺」，累計今年漲幅達25.43％，漲勢更勝大盤。



外資買盤提前回籠卡位，單日大舉加碼267.22億元，火力鎖定晶圓雙雄、金融族群及台塑四寶等權值股，激勵指數飆漲215點，以14,687點續創歷史新高。而台股「奔牛」行情火熱，也助攻「國寶級」ETF－台灣50攻勢再起，股價上漲1.42％，收在121.6元，為首度登上120元整數關卡之上，刷新掛牌17年以來新高紀錄，市值逼近1,150億元。



根據資料顯示，台灣50目前權值最重的為台積電，占比達48.75％，由於台積電30日一舉攻上525元，創收盤歷史新高，市值突破13.61兆元，扮演大盤躍升主角，另前五大持股中的聯發科、鴻海、台達電、聯電也都在多頭簇擁下同步走揚，點火0050漲勢。



值得一提的是，台股封關在即，2020年度成績單即將揭曉，加權指數今年來漲幅約22.43％，0050則繳出超越大盤的25.43％，不僅有19萬名股東樂賺股息與資本利得，對比今年初的受益人數為9.1萬，相當於後來新加入的10萬名受益人也搭上此波大牛股領漲行情，全數笑納正報酬。



法人分析，外資今年來雖減碼台股逾5,000億元，但觀察其主要加碼目標，仍是鎖定在台積電、聯電、聯發科等大型電子股，押寶5G趨勢意味濃厚。此外，隨著全球景氣復甦，陸續已見到部分買盤轉進塑化、鋼鐵等傳產族群，預期元月買盤歸隊之下，權值股更具上攻機會，可望增添台股ETF助漲力道。



受惠權王股價大漲，除了0050之外，以台積電占權重超過2成以上的ETF包括富邦科技、富邦台50、富邦摩台、元大MSCI台灣、富邦公司治理、元大電子、兆豐藍籌30等共有8檔同步改寫歷史新高，根據最新資料顯示，合計受益人數約29.6萬名，年度報酬率大約落在17.42％～52.15％區間。