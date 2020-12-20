蘋果i12 Mini砍單? 和碩上海廠員工騷動

蘋果代工廠禍不單行？繼緯創印度廠遭到員工大肆抗爭、破壞後，根據陸媒報導，和碩上海廠昌碩周六近午時分也出現大批員工群聚廠區大門口抗議，在廠區最高主管對抗議員工解釋，願意轉赴和碩昆山世碩廠的員工，勞動條件不會讓員工吃虧後，抗議員工旋即解散，而抗議的起因與i12 Mini不如預期、昌碩不需要這麼多員工有關。對此和碩則不予評論。



昌碩一直是和碩最重要的iPhone代工基地，今年約有7成Mini訂單由和碩代工，不過，Mini在美國單機售價高達729美元，比i11貴了30美元，加上歐美各國又因疫情而限制實體通路營業，導致Mini銷售不如預期，業界傳出，和碩不僅現在已經面臨產能調節，和碩明年上半年來自i12系列的訂單，更將從2800萬支下修至1600萬支。



根據陸媒報導，昌碩計畫將部分產線員工轉調至昆山世碩，在溝通不良下，導致昌碩產線員工誤解轉調後的薪資、返費（任職期滿一段時間後可獲得的現金獎勵）等勞動條件將受損，大批員工在上周六上午群聚於昌碩廠區門口抗議，甚至傳出公安將抗議員工打倒在地，場面一度混亂。



據了解，昌碩高層出面對抗議員工解釋，昌碩訂單不足以支應現有員工量，世碩訂單多、可以加班多賺錢，所以請昌碩員工支援，不願意轉調的員工，昌碩不會逼員工辭職，至於願意接受轉調至世碩的員工，勞動條件不會讓大家吃虧後，抗議的員工已經在週六中午解散。



在公安與昌碩廠區保全在廠區門口排成人牆，並驅逐意圖靠近的人，產線員工僅在廠區門口抗議，無法進入工廠內，昌碩廠區未受影響，沒有像緯創印度廠一樣受損。