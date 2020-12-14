反對大社工業區土地降編 勞工成立自救會

大社工業區土地區降編為乙種工業用地，目前正在內政部都委會審議，中油、台塑等30多家石化企業的高雄石化產業勞工，為了悍衛工作權，14日成立自救會，反對大社工業區降編。

大社工業區反降編自救會會長、國喬石化產業工會理事長孫學山14日表示，今天在這裡召開自救會成立記者會，心裡是沉痛的，因為我們的訴求不是要公園要綠地，我們要的只是一個基本的工作權，為了一口飯吃。

孫學山指出，降編等同關廠，大社工業區的年產值約1000億元，產品以內需為主，佔國內需求高達60％，區內有口罩國家隊的幕後英雄產業，有高科技產業供應商，一旦降編成為「乙工」，業者各項操作許可及環保證照將無法展延，等同關廠一途。

他說，關廠影響的不是只有區內廠商與員工，也會漸漸影響民生經濟，甚至影響政府所引以為傲的高科技產業。石化產業鏈建置不易，它是許多產業的基本供應來源，希望決策者眼裡不要只有高科技，一個國家沒有好的基礎工業，做基底，會有好的高科技產業嗎 ?

孫學山向石化業的勞工喊話說，「今天不爭生存權，明天就失去工作權」，自救會成立的宗旨，不僅在於反降編案，也要讓勞工朋友知道，不要覺得卑微，自己的工作權自己顧，只要我們站出來，相信力量是很巨大的。

高雄市產業總工會理事長何政家表示，長期以來，高雄的石化產業不斷被環保團體用表面數據扭曲、及放大對環境的污染程度，刻意漠視廠商和員工投入大量資源改善、以及對於設備污染防治的付出，以不客觀的資訊，誤導政府和居民對石化產業的認知。

他說，大社工業區一旦降編為乙種工業用地，光是無法更新設備和擴廠，除了設備安全產生更大疑慮之外，更讓產業難以穩定發展，最終走向自然萎縮，乃至關廠的命運，進而導致大社工業區的所有從業勞工面臨失業，其家庭失去經濟支撐的可悲慘況。

高雄市石化產業總工會副理事長葉崇孝表示，過去，在民國 104 年時，中油高廠關廠，該廠同仁被載往他廠時，落寞孤單的神情猶歷歷在目，但，國營事業尚可作人力調整，若是民間企業呢？試問政府能否保證私人民間企業在未來，如若遭遇相同情況，因在不合適的乙種工業區上操作，一旦被撤照關廠，也能有相應的應對配套方案？且大社工業區在政府無相關配套前先貿然降乙種工業區下，未來可能關廠風險大增，屆時，將衝擊到上游公司中油，更甚至影響國家經濟。

退休石化老兵，前中油石化事業部執行長吳義芳表示，石化產業的技術門檻相對高，除了少數特化產品公司擁有自己的核心技術外，新材料研發與量產的研發能力及專利，是相對薄弱的，關鍵原因是沒有產業政策的支持。

他說，政府低估了大社工業區降編為乙種工業區，對於台灣石化產業布局的影響，即使台灣石化業者已經大部分在全球各地開枝散葉，但維持適當規模、具競爭力的台灣石化產業聚落，仍有其必要，否則20年以後將後悔莫及。