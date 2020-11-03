美股投資人押注拜登勝出

全球矚目的美國大選投票日周二（3日）正式登場！由於押注民主黨候選人拜登將勝出、民主黨也可望全面掌控參眾兩院，美股周二開盤延續周一漲勢，道瓊在藍籌股帶頭領漲下跳漲近500點，標普500與那斯達克指數也各自走高1％與0.8％。

歐股也對拜登選情感到樂觀，加上企業財報利多提振，德英法等股市持續反彈走勢，盤中漲幅介於1.8％到2.1％之間。黃金、油價也連袂走揚。美元指數略為下滑、但仍在一個月高點附近盤旋。美股周一（2日）強彈，道瓊更是收漲423點、上漲1.6％。



美股之所以一反上周頹勢重拾漲勢，主要是據最新民調顯示拜登支持率依舊領先川普，雖然兩人差距在部分關鍵戰場州已有所拉近。



倫敦資本集團策略師勞爾（Jasper Lawler）指出，NBC/華爾街日報發布民調指出，拜登仍維持領先10個百分點優勢，這令投資人押寶拜登更具信心。



他們還預測民主黨將在大選重奪參眾兩院掌控權，在「藍色浪潮」來臨下有助加速新財政刺激案在國會過關，減緩疫情惡化對美經濟造成重創。



但CMC Markets首席策略師修森（Michael Hewson）也警告，一旦投票結果顯示川普當選、出現爭議或是分裂，恐將引發股市出現修正。



這次選情異常激烈，據統計美國已有超過一億人提前投票，超過三成是親自投票、逾六成為通訊投票。川普在投票當天接受媒體訪問，堅稱自已會贏。至於拜登則選擇與家人到德拉瓦州聖若瑟教堂的家族墓園探望。



由於時差關係，位居美東新罕布夏州、只有5位合格選民的小鎮迪斯維爾諾契（Dixville Notch）成為首個完成投票與開票的地區，結果拜登囊括全部5票、川普0票。不過相鄰小鎮米爾斯菲德鎮（Millsfield）22位登記選民也完成投票。開票結果為川普16票、拜登5票。