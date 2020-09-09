iPhone12快來了 大立光股價牽動蘋概股信心

蘋果將在16日舉行秋季發表會，市場高度期待最新款iPhone 12將亮相，不過蘋果（Apple）昨天股價重挫6.73%，衝擊蘋概股今天全面開低，不過跌幅逐步收斂，族群信心受到股王大立光牽動。

蘋果官網曝光，將於台灣時間16日凌晨1時舉行線上新品發表會，預料將發表最新款iPhone與和其他新品。

雖然蘋果新機即將亮相，蘋果昨天股價仍受到科技股進入殺盤修正潮影響，收盤重挫6.73%，收在112.82美元，台灣蘋概相關類股今天全面開低，大立光一度大跌135元，跌幅3.8%，台積電跌幅超過1.5%，鴻海跌幅在1%之內，整體跌幅逐步收斂，部份具題材個股逆勢翻紅，表現相對抗跌。

法人表示，蘋果股價今年以來大漲，對應台灣蘋概股今年反而沒有特別表現，不少個股仍處於相對低檔區，再跌空間有限，後續走勢，實質業績能否有所表現是觀察重點，另外蘋概三王台積電、大立光及鴻海為族群人氣信心指標。

法人指出，大立光目前客戶群已相當分散，營運表現隨著智慧手機產業波動，今年以來受到華為禁令影響，出貨量一路下修，拖累大立光今年營運表現，不過手機已是必需品，整體市場需求不會消失，屬於短期品牌市占率的移動，明年將重回成長軌道。

法人預期華為空出來的產能，低階可能由其他陸廠受惠，高階手機的部分可能由蘋果吃下，此波修正後，蘋概股是否有機會竄出成為盤面新主流，新機發表的亮點為觀察重點。

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