在家煎出完美牛排 其實不難

廚師掌控牛排熟度，靠的是經年累月的實務經驗所培養出對於食材變化、火候掌控的敏銳度 。



重點 1 別讓肉汁流失在起跑點上

如果買的是冷凍真空包裝的牛排，解凍時，先在包裝袋剪一個小缺口讓它失真空（可避免因真空壓力擠壓牛肉組織所造成的血水流失），然後放入密封盒內再放置於冷藏室解凍，解凍方式愈緩和，血水流失量就會愈少，牛肉組織內的血水多寡與烹調後的肉汁含量有絕對關聯，所以想要煎出鮮嫩多汁的牛排，千萬別忽略掉這些小細節喔∼

重點 2 一火到底，控制熟度最easy

煎牛排最難的部分，在於火候的掌控和熟度的拿捏，除非你是料理熟手，控制火候就像在催油門般輕鬆自若，不然「一火到底」會是掌控牛排熟度的最好方式。當然這所謂的「一火到底」是有條件設定所測試出來的，測試方法如下：

準備1只不鏽鋼鍋，和1杯水，用你認知的「小火」開始熱鍋，每20秒滴落一次水珠到鍋中，若在1分半鐘之內就達到水珠跑動的狀態，表示火候過大需調小；如果在2分鐘後才達到此狀態，表示火候太小需調大，若剛好介於1.5-2分鐘之間，讓滴落的水珠在鍋面跑動，不會散開蒸發掉，那麼這就是所謂「一火到底」煎牛排的最佳火候了。記得在瓦斯爐旋鈕上做個記號，或是記錄下電子式爐具的火力刻度，之後煎牛排就不用再做相同的測試了。

找到最佳火候後，就可以開始煎牛排啦⋯熱鍋之後，倒入食用油，放入牛排並且調味（下鍋之前記得把表面血水擦乾，以免產生油爆），參考下表設定鍋煎時間，30-60秒翻面一次，翻面過程中如果牛排表面開始有焦化的跡象，立即將火候調小，煎到設定時間為止，此時牛排表面應該呈現出漂亮的焦糖色澤。

重點 3 「靜置」、「溫盤」二選一，牛排一樣很Juicy！

牛排起鍋後放置於網架上靜置是最好的方式（冷盤子會使牛排溫度驟降，加速肉汁的流失），靜置時間視牛排厚度而定，一般超市買到的牛排厚度大約是1.5-2.5cm，約莫5分鐘即可，靜置的目的如同前面所言，最主要是讓那些因為溫度上升而到處竄流的肉汁回滲到肌肉組織，餐廳為講求出餐速度，通常不會用靜置的方式讓肉汁慢慢回滲，而是用「溫盤」的方式，讓牛排內部溫度緩緩下降，同樣可以減少肉汁流失，又兼具保溫效果，溫盤的熱度以不燙手為原則。

重點 4 建立屬於自己的經驗值，朝向心目中的完美牛排邁進

廚師掌控牛排熟度，靠的是經年累月的實務經驗所培養出對於食材變化、火候掌控的敏銳度，而我們所能做的是，切開自己煎好的牛排，與設定的「鍋煎時間」做個比對，相信你就會知道下次該怎麼調整了，記得在右表「牛排熟度與烹調時間參考」的備註欄記錄下你的經驗值，如此便可一步一步朝向心目中的完美牛排邁進。

重點 5 使用探針溫度計是最精確控制熟度的方式

如果不想太費心在烹調技巧上面，添購探針溫度計是最方便、精確的方式，烹調過程中將溫度計插入牛排中心位置（避開脂肪和筋），參考右表「中心溫度」控制熟度，起鍋靜置完成後從中間切開，比對實際溫度與心目中熟度認知的差異，再紀錄於備註欄，當成爾後的操作參考。牛排起鍋後仍會有餘熱烹調的效應，中心溫度會再上升。

牛排熟度與烹調時間參考



熟度認知是主觀的，沒有所謂的公定標準，下表最主要是方便大家在操作時有個基準值可以參考、比對， 以下數據是以厚度2cm ／ 重量200-300g的牛排所測得，當牛排厚度不同時，「鍋煎時間」也必須跟著做調整： 厚度加／減0.5cm，時間增／減30秒，依此類推。

(本文摘自張詣Eason、好食課營養師團隊著《做自己的運動營養師：掌握增肌減脂營養關鍵x主廚特製運動餐，吃好吃飽才能瘦，打造理想體態不求人》，幸福文化提供)

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