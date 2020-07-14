走出谷底 陸6月進出口轉正

全球仍籠罩在新冠肺炎疫情威脅之下，大陸進出口已先走出谷底，6月份進、出口成長雙雙轉正，且大勝市場預期。市場分析，這除了反映出總體經濟築底回穩的跡象，也意味著16日將公布的第二季主要經濟指標，相對於第一季會出現大幅好轉。



大陸稍早公布的6月製造業PMI中的新訂單和新出口訂單指數已連兩月回升，預告6月進出口數據報喜，大陸海關總署14日公布數據，更大幅超出前值及市場預期，以美元計價，6月份出口年增率0.5％，優於市場預期的年減1.5％，進口年增率更是一舉從上月的年減16.7％彈升至年增2.7％，遠超預期。上一次進出口增速雙雙呈現正增長，已是2019年12月。綜合近期已公布的經濟數據，市場預料大陸第二季GDP成長轉正可期。



路透報導，上半年大陸大幅增加農產品與原物料的採購，成為進口增速回溫的主因，且人民幣兌美元匯價在6月份快速回升，也帶動進口反彈。人民幣兌美元中間價6月單月升值0.74％，在岸價6月單月更大升1.01％。澳新銀行經濟學家王蕊分析，在大宗商品價格下跌的背景下，上半年大陸在鐵礦砂、原油、煤炭和天然氣的進口有所增加。此外，全球對電子產品的需求增加，亦提振大陸的出口。



至於出口增加，主要受益於防疫物資出口的快速增長，及完善出口退稅政策、增加外貿信貸投放，並支持出口轉內銷等政策。



海關總署發言人李魁文表示，大陸上半年整體進出口增速為負增長，第二季降幅較第一季大幅收窄3.3個百分點，上半年外貿整體表現仍優於預期，但外貿仍面臨較多不確定因素，加上中美貿易摩擦影響，下半年出口形勢依然複雜。



在中美貿易方面，上半年雙方貿易逆差逐漸縮減。數據顯示，上半年中美貿易總值人民幣（下同）1.64兆元，年減6.6％；上半年中國對美國出口1.25兆元，下降8.1％，自美國進口3,956.2億元，年減1.5％，貿易順差8,517.4億元，年減10.8％。李魁文表示，即便受疫情影響，上半年中國自美進口降幅仍低於整體進口1.8個百分點，顯示中國仍在執行協議。