搶救基金、ETF 調降下市門檻

新冠肺炎疫情衝擊全球投資市場，各類基金今年以來淨值波動幅度前所未見，投信投顧公會日前發函各投信公司，將調降目前國內基金清算下市門檻，原本債券型基金淨資產價值（30日均量）低於2億元、股票型基金低於1億元，就會遭清算下市，新函令下修門檻至股票型基金5千萬元、債券型基金1億元，將實施至今年9月底。



根據統計，國內股票型基金至2月底止有7檔規模低於2億元，最低的為1.19億元，但由於3月台股隨美股下修，預期至3月底可能就有基金規模跌破1億元；ETF基金方面則有11檔近30日平均近資產價值低於1億元。



投信投顧公會理事長張錫表示，今年投資市場波動過於劇烈，為保護投資人免於因市場短線急速下跌，導致基金達清算下市門檻而被迫賣出，影響中長期資產配置效益，19日經內部理監事會討論後，決議下修基金清算門檻，近期已經正式發函給各投信公司，決定至9月底前將原先股票型基金清算下市門檻從1億元下降至5千萬元，之後再視市場情況調整回原先規定。



張錫表示，今年以來市場的波動前所未見，國內許多股票型基金與ETF基金短線淨值急速下修，但又可見隨後立即反彈一至兩成，有鑑於評估這波市場的劇烈波動度不會是常態，但為了保護投資人權益，因此決定在今年9月底前下修基金清算下市門檻，以免影響投資人中長期投資配置的效益。



至於有投資人反應ETF基金可否暫停交易的問題，張錫表示，由於ETF基金在集中市場掛牌，暫停交易條件必須符合上市櫃公司的規定，因此仍僅能適用這次基金下修清算下市門檻的規定，無法因波動過大而暫停交易。



投信業者表示，近期確實已經接獲公會放寬基金清算門檻的函令，近期許多基金不論股票債券型，單日淨值波動度前所未見、有些基金單月報酬率就掉了兩成，預期在疫情尚未有效控制前，市場波動仍可能加劇，此舉有助投資人暫時不用擔心基金被清算的問題。



但由於基金清算門檻是以淨資產價值連續30日平均量低於規定計算，因此若股票型基金8月底時基金淨資產價值明顯低於原先1億元門檻時，9月以後恢復原規定後，仍可能遭到清算。