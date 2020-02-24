前貿易局長楊珍妮 派駐WTO副代表

總統府24日發布總統令，任命1月甫自經濟部貿易局長退休的楊珍妮為我國常駐世界貿易組織(WTO)代表團副常任代表。至於經濟部原派駐WTO副代表連玉蘋則調任駐馬來西亞公使。

至於WTO代表並未一併公布，引發外界揣測。由於政經圈一度盛傳經貿政委鄧振中呼聲高，鄧振中與楊珍妮是多年合作夥伴，默契十足，24日公布楊珍妮人事後，不少人臆測鄧振中出任WTO大使可能性不低。惟知情人士認為，中美貿易戰尚未告一段落，目前正值台美關係要大幅開展之際，且政府新南向業務有很多要加大力度，鄧振中此時扮演的功能應會比派駐WTO重要，未必會出任WTO代表。

相關人士認為，WTO多邊談判在美國阻力下，幾乎很難展開，短期多邊談判業務並不迫切，楊珍妮1月15日屆齡退休，總統府是以政務任命指派楊珍妮駐WTO副代表，不無有加重楊的地位及責任意味。楊熟悉WTO運作及業務，即使一時找不到適當人選，也不急欲補實正代表。

楊珍妮是台灣首位國貿局女局長，熟稔多邊經貿法規與談判歷練背景。她出身國貿局基層，過去台灣在加入WTO談判中，楊珍妮跟著經貿尖兵們歷任大小戰役無數，在台灣入會後，曾派駐日內瓦WTO代表團，接受多邊體系洗禮。

此外，原駐WTO副常任代表連玉蘋，據悉行政院13日也核定調任駐馬來西亞公使，而原公使尹新垣另有任用，則調回外交部回部辦事。連玉蘋曾任工業局產業政策組長，是工業局同仁眼中「女強人」。她被派駐馬來西亞後，高層期許她在新南向的經貿業務推一把。