「萬瓷王」常程 加盟小米

2020年伊始，小米就向大陸手機圈拋下震撼彈，在2019年底辭職的前聯想手機負責人常程加入團隊。這位小米曾經最熟悉的對手「萬瓷王」，將運用其對手機的專業以及網上的個人魅力，為從網路手機起家的小米注入新活力。

大陸手機圈盛產「大砲」，而常程是當中最特殊的一個。余承東、雷軍、盧偉冰、羅永浩等人在「懟天懟地懟友商、吹機吹牛吹自己」的時候，外界都能認真感受到這幾位巨砲的濃厚煙硝與他們對自己產品的自信，但常程除了上述特點之外，還能讓人幽默的會心一笑。

這種情況來自常程在網路上的經營以及找角度蹭熱點的能力，常程與盧偉冰可謂是大陸手機圈和微博圈當之無愧的霸主，但比起立場嚴重分裂的華為、小米等，外界對常程的評價卻很少負面，常程十分用心經營微博，回覆每個網友的留言，被親切稱為「掌櫃」。

但不僅花時間經營微博，常程玩出自己的特色，最著名的就是到處「碰瓷」。除了自家聯想新機發布時要砲轟友商之外，常程的微博更常出現哪兒有熱點往哪兒碰的情況。余承東與盧偉冰吵架，不管誰有理，常程會先在下面留個言，蹭個熱點碰個瓷。而就算日常發個微博，常程也要找個角度輕踩一下對手，為大陸手機圈帶來滿滿活力。

常程也因為到處碰瓷、找角度新奇的能力被稱為「萬瓷王」，成為個人特色，常程也因此較其他直性子的大砲更受到網友的喜愛。而此次加盟小米，外界也戲稱，加上「雷電」雷軍、「盧十瓦」盧偉冰，如今小米有個手機圈三管大砲「電磁爐」。

有趣的是，常程此前鎖定最多的友商可能就是小米，新機發布時日常標註一下小米，吃個早餐發文也要配上一張「顫抖吧！小米！」圖片。最終，相殺相愛的雙方還是走在了一起。畢竟是最熟悉自己的對手，且常程培育出的聯想ZUK手機便是走小米互聯網手機模式，故小米對常程拋橄欖枝也是合情合理。

雖然網路上的花邊新聞很多，但在聯想深蹲19年的常程在手機業務能力上還是很受業界景仰，也被稱為聯想最懂手機的男人。但在當前手機市場萎縮下，帶出Z系列等不少代表作的常程，還是加盟了曾經「懟」過無數遍的友商，也讓人唏噓當前手機品牌的馬太效應。

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