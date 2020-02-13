美國防部傳改口 支持擴大華為禁令

最新消息傳出，稍早持反對意見的美國國防部，傳已轉向支持美國商務部擴大對華為限制的新規。五角大廈忽然改變立場，使美國政府各部門對華為的立場漸趨一致，華為恐將面臨美方更嚴格的出口制裁，美國企業也難逃華為禁令的衝擊。

美國商務部在2019年5月將華為列入「實體清單」，禁止美國公司向華為出售任何美國產品。

雖然美國已三度豁免華為禁令，但美國商務部近日計畫進一步限制企業向華為供貨，不過，美國國防部憂慮，此舉將衝擊美國企業，也因美國防部反對，使該計畫一度擱置。

根據路透報導，消息人士稱，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）最近呼籲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）討論進一步擴大華為禁令，並在下周針對此事召開會議，2月28日還將召開更高級別的會議，屆時美國官員將討論進一步限制對中國以及華為的技術出口。

外界分析，美國可能進一步限制更多使用美國技術的外國產品出售給華為，美國也將對銷售給華為的非敏感產品進行監管，譬如：在海外採用美國技術生產的手機晶片、軟體或零組件等，均有可能被美國政府列為管制對象。

對此，國際貿易律師雅各布森（Douglas Jacobson）指出，如果美國修改出口管制規定，可能會讓美國企業損失一些銷售額，但這並不會影響華為自行製造生產的能力。

美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）11日在華府出席一場論壇活動時表示，美國有證據表明，華為能夠在世界各地的維護系統中獲取敏感信息及個人信息。

歐布萊恩強調，華為將利用其在市場中的地位來推進中國政府的目的。然而，他並未透露相關證據的詳細訊息，只是強調美國在2009年早期的4G設備中已觀察到相關的跡象。

美國長期以來一直表示，中國可能會強迫華為使用設備監視或破壞外國網路，威脅國家安全。但華為反駁相關指控稱，公司從未代表任何國家進行間諜活動，絕對不會做任何有損或危害客戶網路和數據安全的事情。