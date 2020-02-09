抗疫隊長陳時中 剛與柔的化身

2月4日晚間8點，衛福部長陳時中召開記者會語氣緩緩地宣布，武漢台商包機返台後，其中一人被驗出武漢肺炎確診，語氣間出現哽咽，陳時中手握住麥克風、沈默了半晌，看著桌面，嘗試穩住淚水，隨即把麥克風交給右手邊的疾管署副署長莊人祥解圍。稍後他說道，「很抱歉情緒控管沒有做好，總是會覺得，同仁大家這麼努力」，話還沒說完，禁不住哽咽又陷入沈默。

這時大家才察覺，為了武漢台商包機，陳時中不僅已一夜未闔眼，承受的壓力與情緒也如此巨大。時間倒轉回1月21日台灣出現第一例確診，武漢疫情在除夕前三天「造訪」台灣，除夕當天更接連迸出第2、3例確診。

疫情接連爆發，陳時中立刻面對到跨部會協調、出入境管制、籌措口罩等醫療物資、與醫療院所溝通等問題，千頭萬緒的全押在陳時中身上。

作為指揮中心指揮官，陳時中確實這個年不好過，不僅是疫情升級、全國震動，而且這個年，也是去年底他喪母後，所度過的第一個農曆年。

喪母之痛他深藏於心，從外表上看，陳時中宛如平靜的湖水一般，如常辦公，面對疫情，從天沒亮做到深夜天黑，每天幾乎親自開記者會面對媒體，最少一場、最多還開到三場，而且讓現場媒體提問「問好問滿」，就是要把最新的疫情、確診人數、政府因應作為，如實、透明地向國人報告。許多網友直呼，在疫情緊張的當下有陳時中，備感安心！

究竟他是怎樣的人呢？67歲的陳時中，畢業於台北醫學院牙醫學系，是牙醫界「大老級」前輩。曾先後擔任過北市牙醫師公會、中華民國牙醫師公會全聯會理事長，也曾在扁政府時代擔任過衛生署（衛福部前身）副署長。

他曾開先例推動了健保牙醫門診「總額制」，讓牙醫的年度醫療預算得以控制，成效良好，因此後來還進一步被推廣適用於中醫和西醫，是我國健保制度的重要推手。

另一方面，陳時中也長年協助民進黨智庫，2016年蔡英文競選總統推出的醫療政策白皮書，正是由他所撰寫。他認為醫療是服務業，除了人才與效率，更要安全，讓風險透明化。2017年他成為第一位牙醫出身的衛福部長，也是衛福部成立至今，在任至今最久的部長。

在辦事能力上，親近人士就稱讚，陳時中的思路清晰，和他共事，不僅決策快、貫徹力高。對於外界以及他不懂的領域，他懂得傾聽、願意耐心溝通，但必要時也能直言不諱。作為第一線指揮官，不僅要對外說明，對內，還要耐心協調、調動與自己平行的各部會，共同防疫。

擁有堅強、剛毅的外表，內心是「豆腐」做的，陳時中回憶看到包機返台的台商時，語帶點哽咽地說，感觸很深，小孩子好多！而陳時中的淚灑記者會，也牽動著動了萬千台灣人的心，衛福部臉書小編的募集打氣貼文，至今已有破10萬名網友送暖鼓勵，1.8萬次轉分享，連小編都跳下來爆料，陳時中不僅很堅強、數學也很好，開會的時候瞬間都會知道報告上哪些數字不對勁。

對於台灣當前防疫幾乎已做到滴水不漏，陳時中也展現「不居功」的謙遜，低調只說都是第一線防疫人員的功勞，他們很辛苦、大家要給他們多鼓勵。對於千頭萬緒的防疫工作，陳時中有剛、有柔，性格堅強、心思細膩、做事耐心、為人謙虛，這些特質正是「抗疫」隊長的最完美寫照！

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