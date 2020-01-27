實支實付醫療險分擔龐大醫療雜費支出…

三商美邦人壽1517通訊處業務經理邱美鳳，因為曾經是急診室的副護理長，看著來來去去的病人受苦，也看著許許多多病患家屬為錢奔波。這讓她深深感受到保險的重要，尤其是醫療險的配置，更是輕忽不得。

若說誰對醫療險的重要性感同身受，除了病人與家屬外，就非第一線的醫療人員莫屬了，尤其是直接與病人與家屬朝夕相處的護理師們，對於患者的痛苦與家屬的經濟壓力，全都看在眼裡。

三商美邦人壽1517通訊處業務經理邱美鳳，因為曾經是急診室的副護理長，看著來來去去的病人受苦，也看著許許多多病患家屬為錢奔波，只為讓親愛的家人得到更好的照顧，這讓她深深感受到保險的重要，尤其是醫療險的配置，更是輕忽不得。

醫療風險愈發龐大，醫護人員反而不一定注重

自從二代健保實施後，自費項目愈來愈多，比如常聽到的心臟支架，裝設於冠狀動脈裡，防止再一次堵塞造成心肌梗塞，健保給付的支架僅適合用於血管病變較單純的患者，效果較為陽春，如果想要用更好的材質、表面添加藥物塗層等就需要自費，常見價格大約是5∼12萬元，且為了達到最佳效果，通常需要植入3個支架，也就是10∼36萬元的資金缺口，能夠一口氣拿出這筆錢的人實在是不多。

再舉一例，女性愈近中年，子宮多少都會出現問題，尤其子宮肌瘤更是愈來愈常見的疾病，而健保只對開腹手術與腹腔鏡手術有所給付，如果想要用更先進的技術，比如達文西手術、海扶刀等都需要自費，價格從10萬元到數10萬元不等。若無保險分擔，有多少家庭能夠輕鬆支付這樣的金額？

一般醫療險的給付範圍通常是手術費與病房費，但是這些自費項目通常並不列入手術費項目，倒更常出現在手術雜費項目裡，因此在面對自費項目時，實支實付醫療險才是首選。

照理來說，最常接觸到這些資訊的醫療人員，是最有危機感的。但邱美鳳的經歷卻告訴她不是這麼一回事，許多醫生反倒認為自己不會有需要用到這些器材的一天，也因此許多醫生並沒有購齊醫療險，又或者是沒有做好完整的保險商品配置，又或者是自己買了卻沒有幫家人做好規劃。

但他們真的不需要嗎？邱美鳳還在醫院工作時的前同事，在她轉入保險業後仍然保持聯繫，當邱美鳳提出想做保單健診時，她卻表示已經有完整的保障，因而拒絕。沒想到五年後，邱美鳳卻聽到了她的媽媽心臟需要裝支架的消息，而前同事知道後臉色立即大變，因為她的媽媽並沒有保險，必須自行籌措醫藥費。

後來，前同事自己也罹患了重疾，邱美鳳在協助進行理賠時，卻發現實支實付僅有3萬5,000元的額度，而且保費不能豁免。雖然想要再買，但是因為身上同時有糖尿病、肺癌與裝置心臟支架，體況實在是無法再加保，邱美鳳也愛莫能助，只能勸她少上些夜班，保重身體。

由上述案例可以得知，醫護人員同樣是有醫療風險的，問題在於並非每個醫護人員都能夠意識到這點，邱美鳳甚至碰過有醫生這樣拒絕她：「有老師算過，我在65歲之前都不會出大事，所以謝謝妳的好意。」邱美鳳對此也是無奈。

邱美鳳坦言，保險業務人員能做的事其實不多，雖然能夠提供面對未來風險的解決方案與服務，但最重要的還是客戶本身要有意願。她回憶以前做護理師時，經常對病人進行衛教，但是這些病人往往當面點頭說好，一出院立刻拐進便利商店拎了啤酒、香菸出來，這與許多保險業務人員都碰過的頑固民眾何其相似？然而面對他們，保險業務人員其實也無可奈何。

購買保險是能夠承擔責任的象徵

邱美鳳認為，保險其實是一種責任，願意購買保險的人往往也是願意承擔責任的人。她曾碰過有人這樣拒絕她：「為什麼我要留下這麼多東西給別人？」但他們口中的「別人」是誰？是妻子或丈夫，是兒女與父母，是應該肩負的責任。

雖然都是實支實付醫療險，但是各家商品的定義不同，所以同樣的醫療行為，對不同公司的實支實付來說卻不一定都有理賠，再加上各醫院列帳方式不同，這就又造成了理賠上的混亂與困難，這也是許多民眾認為保險都不理賠的原因之一。

邱美鳳曾經協助一位客戶進行其他公司的理賠，這位客戶使用海扶刀治療子宮肌瘤，醫院將其列帳為手術費，但是根據該商品的定義，子宮肌瘤摘除手術以這位客戶的保額來說，只能給付4萬5,000元左右，但收據上的金額卻是18萬元，天差地別，這就是保單定義與醫院列帳分類衝突所造成的結果。如何避免與處理這樣的情況，便是保險業務人員的專業所在。

保單是法律文件，受到《保險法》的保障，每一條條文都必須嚴格執行，但是在許多客觀條件的影響下，保險公司即使依法按規行事，也不一定能達到讓客戶滿意的結果。

雖然過程中或許誰都沒有錯，但是也造成了許多民眾對於保險公司的不信任，此時仍願意購買保險的客戶往往不是因為相信保險公司，而是因為相信眼前的保險業務人員。這個時候，保險業務人員的專業與道德操守就特別重要，要互信與誠信才能達到雙贏。

仔細追蹤 為客戶著想

曾經有位客戶問她：「美鳳啊，妳這樣幫我們爭取保險理賠金，在公司不會有問題嗎？」邱美鳳的回答永遠是：「不會，因為保險業務人員的責任，本來就是協助客戶獲得保障。」沒有人希望自己會用到保險理賠，但是當事故發生時，能夠幫客戶拿到該有的理賠金，就是保險業務人員最重要的價值所在。

邱美鳳說，她其實不太喜歡被客戶問：「理賠金什麼時候會下來？」她更願意主動告知「理賠金已經下來了喔」，讓客戶驚訝於公司的效率與速度。為此，邱美鳳經常與理賠部門電話溝通，仔細追蹤，只要理賠時間超過三天，一定會接到她的詢問電話。

同時，理賠的乾脆程度與速度，也是保險業務人員的一大倚仗。保險公司這麼多，推出的商品老實說也是大同小異，客戶為什麼會非你不可？為什麼會將你當成首選？正是因為公司的能力優秀，以及保險業務人員的口碑。

無論提供什麼樣的服務，保險業務人員做的事終歸是為客戶解決問題，成為公司與客戶之間的互信橋梁，更進一步提前找出客戶的問題，理解客戶的思維邏輯並提前解決。

竭盡全力 為客戶爭取理賠

曾有一位客戶的媽媽，二十三年前曾購買三商美邦人壽的癌症險保單，近期因為在家跌倒造成腦出血送醫，插管後長時間未見好轉，出加護病房後做電腦斷層掃描，發現肝臟部位出現陰影，醫生建議要再進行切片檢查。

但是當時病人血色素極低，且腦出血後一直意識昏迷，切片檢查需要麻醉與插管，身體負擔不小，很可能進手術室就出不來了，因此家屬考慮過後決定不做檢查，沒想到醫院立刻要求病患出院。

客戶想先把媽媽轉到另外一間醫院，以便在尋找安養機構的期間能夠得到醫療照護，但是邱美鳳很清楚，以這位媽媽的體況，幾乎沒有醫院願意接收，於是協助客戶找到一間醫院的醫師幫忙，病患也順利入住。

沒想到，邱美鳳隔天就收到消息，因為病患在院期間抽搐症狀發作，醫院檢查發現腦中有6顆腦瘤，疑似是胰臟癌轉移到腦部所致，前一間醫院因為入院時情況太緊急而未能檢查出來，現在需要接受放射線治療。

這時候有個問題：醫師診斷書上寫的病名是「疑似胰臟癌併腦轉移」，因此並不符合癌症險理賠要求。邱美鳳與客戶雖然請求醫師開立證明，且客戶媽媽的情況無論臨床症狀還是文獻紀載，都符合胰臟癌的條件，但是沒有做過病理切片，沒有醫師願意開立癌症證明，偏偏病患此時是相當不適合做病理切片的。

因此邱美鳳只好轉向公司理賠部門請求，希望能夠通過理賠審核，為此邱美鳳將2間醫院的病況摘要從英文翻譯成中文，重新做了一份詳細的護理報告提供給理賠部門，並且附上所有醫療紀錄作為佐證。

但因為病患不能做病理切片，沒有醫生願意擔保，邱美鳳好不容易聯絡到一位醫生願意協助申請重大傷病卡，但是不能保證成功，畢竟文件審核還是由健保局負責。幸運的是送件三天後，客戶就收到健保局的申請通過通知，邱美鳳連忙讓助理協助做代理申請，取卡後立刻趕赴理賠中心，並在下班前將文件傳回臺北，隔天臺北理賠中心收到後立即處理，下午便將理賠金匯款完畢。

後來，客戶的媽媽還是沒有撐過去，在大約半年前辭世，邱美鳳跟進了死亡證明開立的過程，確保死亡證明上的死因是「癌症」，如此癌症險的死亡給付才能順利通過理賠。

邱美鳳 ◆現職：三商美邦人壽1517通訊處業務經理 ◆闡述對保險的一句話：保險是預做準備，未雨綢繆

文◎保險行銷 崔浩風 照片◎受訪者提供

授權轉載：Advisers財務顧問雜誌第368期，https://www.advisers.com.tw