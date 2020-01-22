台經院上修 今年經濟成長率估2.67％

台灣經濟研究院22日發布2019年12月景氣動向調查結果，製造業、服務業、營建業的營業氣候測驗點齊揚，看法偏向樂觀，且展望2020年總體經濟，在投資及消費優於預期的前提下，上修國內全年經濟成長率0.22個百分點至2.67％。

台經院院長張建一表示，中美貿易緊張情勢降溫，有助貿易與製造業活動可望觸底回升；且隨多國推出財政政策搭配貨幣寬鬆以刺激經濟，新興市場及開發中經濟體表現將可望較2019年改善。

張建一分析，2020年國內經濟表現預期將優於2019年，加上基本工資調升、台股基本面穩健、台商回台投資效應持續，有助國內就業環境改善，可望帶動民間消費升溫。

2019年12月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高，也反映2020年展望偏向樂觀的看法。張建一指出，時序進入產業淡季，且部分科技供應鏈進入庫存調整階段，但受惠5G通訊等新興應用熱潮，廠商持續擴增在台產能，令電子機械業廠商對景氣仍維持一定的樂觀程度，電子機械廠商也看好未來半年景氣表現。

傳統產業則是在中美貿易情勢趨緩和，國際油價、鋼價回升下，有助緩解市場觀望氣氛，使得傳統產業對未來半年景氣較先前樂觀。

台經院最新公布的去年12月製造業營業氣候測驗點上揚至96.87點，月增3.6點，為連續第二個月走揚，並創2018年9月以來新高；服務業營業氣候測驗點則月增5.3點到92.96點，結束先前連續四個月下跌的態勢，轉為上揚；營建業營業氣候測驗點則來到102.59點，月增1.06點。

張建一指出，去年底列管公共工程標案陸續結案驗收，商辦、廠辦等建築新建開工熱度趨增溫，六都建物買賣移轉件數因年底旺季效應月增13.3％，未來半年住宅市場交易仍可維持一定的規模。