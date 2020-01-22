經濟部公布 上月工業生產指數連二紅

經濟部22日公布108年12月工業生產指數117.11，年增5.99％為連二紅。而受惠5G行動通訊及高效能運算強勁需求、農曆春節提前備貨效應，去年12月製造業生產指數118.79，創歷史單月新高，年增6.37％，更創107年11月以來最亮麗的增幅，優於預期。

經濟部22日公布108年全年工業生產指數108.48及製造業生產指數109.00均為歷年次高，分別年減0.32％及年增0.37％。另108年零售業受惠民間消費力道強勁，營業額為3兆8,523億元，年增率3.1％，創近8年最大增幅。

統計處副處長王淑娟表示，去年12月對製造業最大貢獻是電子零組業，尤其是半導體，受惠5G行動通訊及高效能運算強勁需求、加上農曆春節年前備貨效應，帶動製造業生產指數118.79創歷史單月新高，年增率6.37％更是暌違近14個月來最大增幅。

另台商回台挹注在電腦電子產品及光學製品業年增24.52％，為連續第15個月二位數成長，主因網通設備及筆電成長亮麗，光學製品則因手機多鏡頭訂單成長需求。

除電子零組件業、電腦電子產品及光學製造等兩大中類別外，汽車及其零組件因農曆年前購車潮發酵年增15.71％，亦創106年3月以來（近34個月）最大增幅，皆推升製造業12月表現亮眼。另國際原物料價格止跌回升，農曆年前提前備貨，也讓傳統產業衰退趨緩，對製造業表現也有助益。

另經濟部22日亦公布去年12月批發業及零售業，各年增4.8％及2.7％，12月批發成長與出口正成長有關，加上農曆過年提早，內需成長幅度大，另機械器具批發業年增6.5％，主因手機及其通訊產品拉貨力道強勁，加上國內半導體投資需求帶動機台設備及其零件銷售大幅成長，12月年增4.8％，超乎預期。

惟108年全年批發業營業額為10兆2,495億元，較上年減少2.1％；零售業營業額為3兆8,523億元，較上年增加3.1％。至於餐飲業全年營業額為8,116億元，再創歷年新高，較上年成長4.4％。

王淑娟分析說，去年零售業年增率創近八年新高，受惠民間消費動能增加，主要來自就業率增加，民眾所得提高，加上台股11個月站上萬點以上，帶動百貨精品及汽車銷售不錯，這些均與財富效果有關。整體而言，國人消費動能不弱，未受去年第四季陸客驟減衝擊。

展望未來，因1月適逢農曆春節，工作天數減少，整體製造業生產將較上年同月減少，2、3月回歸常軌後，預估第一季製造業生產將呈成長態勢。