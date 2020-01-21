去年第四季經濟成長率3.38％ 超預期

受惠台商回流投資、民間消費暢旺，主計總處21日公布2019年第4季GDP概估達3.38％，高於去年11月預測的3.04％，增0.34個百分點，同時上修去年全年GDP達2.73％，可望站穩亞洲四小龍之首。

根據主計總處資料顯示，台灣去年第4季GDP為3.38％，較去年11月預測的3.04％高，是過去6季以來最高。另外，去年GDP概估也從先前預測的2.64％，增加0.09個百分點，上修到2.73％，仍略低於2018的2.75％。主計總處表示，上修主因是國內投資、出口和民間消費均優於預期所致。

主計總處說，輸入方面，受惠半導體設備進口劇增，第4季商品進口新台幣計價增4.06％，帶動商品及服務「輸入」成長4.26％，優於先前預測負成長0.48％。

而輸出方面，去年第4季儘管化學品、礦產品及塑橡膠製品則因原物料行情持續低檔及需求疲弱，減幅逾1成，但資通與視聽產品及電子零組件受惠於廠商持續擴充在台產能、及5G通訊應用熱潮等效應，分別增加19.42％及8.99％，推升商品及服務「輸出」成長2.33％，優於11月預測的0.30％。

主計總處專委黃偉傑解釋，輸出與輸入相抵後，去年第4季國外淨需求對經濟成長負貢獻0.71個百分點。但他認為，廠商進口設備增多，未來將投入生產、帶動出口成長，因此「負貢獻」並非壞事。

至於台商回台帶動經濟的效果有多少？黃偉傑指出，截至今年1月9日共有162家廠商回台投資，這些廠商在去年第4季的出口成長一成，在台投資資本設備成長更達到4成，顯示台商回流對於我國經濟環境確有助益。

內需部分，黃偉傑說，去年第4季資本設備進口新台幣計價擴增達49.19％，推升去年全年增幅達24.55％，創下9年來新高，上次高點落在2010年、也就是金融海嘯隔年，谷底反彈達59.01％。另外，開工樓地板面積去年10、11月小增1.01％，顯示營建工程投資穩定成長。

黃偉傑並表示，半導體龍頭台積電在去年第4季資本支出投資「超出預期」，並且達到原先設定全年「140至150億美元投資」高標，成為資本形成實質成長10.72％的一大動能。

在消費端，去年第4季因新式車款買氣活絡及電動機車持續熱銷，加上百貨公司週年慶及線上雙11檔期促銷活動，第4季民間消費成長2.94％，優於先前預測的2.35％。