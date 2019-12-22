船長｜ 盤點10檔5G受惠股

5G的規格升級是大趨勢，但是整個族群很大，供應鍊受惠的順序與程度有所差異，前面先漲基站建設比較直接相關的PA、PCB、散熱跟TSMC平台，隨著5G手機2020年開始進入放量期，跟5G手機端相關的個股也會開始感受熱度，部落格達人：船長於12月7日在PressPlay分享一篇：5G元年將到！5個大盤洞察，盤點10檔受惠股。

(本篇文章皆為船長個人心得分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

金融巿場將由資金行情交棒景氣行情

隨著中、美初階段貿易協議簽署，非農就業(NFP)超乎預期的266K助長了風險性資產的多頭。但船長要提醒，單月的NFP常被巿場誇大了影響性，其實單月數據真的很難看出什麼趨勢，這都是金融巿場短線客炒作的理由而已，因為就業數據本來就不是景氣的領先指標，把落後指標拿來操作領先指標的金融商品有點前後不分，因果混淆。

如果要看領先指標，還是得先看ISM製造業採購經理人指數，目前美國ISM已連續數月在50之下，未來何時能回升到擴張期，才是景氣面的重點。不過以FED WATCH的利率期貨指標來觀察，巿場目前已預期下一次降息將由明年6月延後到明年9月，若未來三季都不再降息，就隱含景氣可能將開始回升，加上各國可能推出一些擴張財政政策，資金行情逐漸交棒給景氣行情。

什麼產業引領

2020年是5G元年，將持續二、三年帶動科技業的升級需求，除了半導體為升級的核心外，材料的部份(CCL/PCB/散熱/PA)在2019年已經先漲一年了，接下來AI應用、雲端及網通建設很快會跟上，若再加上以TESLA為首的電動車，科技業的景氣循環股也會從今年的谷底回升。

代表新科技平台經濟的FANG指數經過一年多的大收斂整理後，出現長紅的B點突破，有機會展開新波段。台灣科技業尤其是雲端伺服器及AMD平台受惠，也有FANG的ETF可以考慮如: 統一FANG ETF(00757)、元大未來通訊ETF(00861)等。

費半指數以島狀反轉強勢扭轉原來的頹勢，站回小頸線後，至少會一段時間不會再破下來。台灣有國泰費半指數ETF(00830)。

台股主力外資進入休假模式，內資投信為指標

台股硬是守住全巿場都在盯著看的大頸線，代表多方仍佔上風，雖然短期外資在現貨買超停滯，期貨多單也下滑，但可解讀為休假模式，只是減倉不是翻空。

所以我們還是持續追蹤投信的押寶。

台股族群的表現跟美股息息相關，上表以近五日投信買超較多的個股來排序，可以看到幾個現象:

(1) IC半導體成為主流，包括記體體(南亞科/旺宏/華邦電/群聯/宜鼎，目前進入淡季，若股價依然堅挺就很值得擁有)、處在景氣谷底的矽晶圓(環球晶/中美晶)、TSMC平台(世界/精測)、TSMC平台外溢的聯電。

(2) 雲端伺服器以AMD平台為主(祥碩/嘉澤/金居)，緯穎籌碼也一直安定。

(3) TWS 以微機電麥克風的鈺太為領頭羊(這檔船長也覺得有潛力，只是短期不適合追高)、原相及景碩。

(4) 5G族群很多個股都處在整理期，璟德算是逐漸受到認同的5G受惠小公司，散熱大家只要注意雙鴻跟泰碩就夠了。

(5) 景氣循環股除了第(1)的記憶體及矽晶圓外，資本支出自動化的上銀及亞德客目前營收仍在谷底，明年Q2開始回升，我們之前提過了以N點低接即可，近期有來N點也證明支撐有效。

科技業是2020年看的到成長的產業，因此2020年仍將擔綱主流股，大家就在裡面挑出關注股，然後等N點出現時低接，除非偶而出現B點時才需要用追的，若能依照這樣的聚焦投資術操作，長期下來應能勝多輸少，迎來明年的投資好成績。

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本文由船長的聚焦投資術授權轉載，【原文】刊登於 PressPlay。

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