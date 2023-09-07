華為新機引議 美議員籲全面封鎖華為中芯

華為上周推出新旗艦機型Mate 60 Pro，凸顯中國晶片產業突圍，卻也在美國敲響警鐘，美國眾議院中國委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）6日指出，華為手機採用的新晶片可能違反貿易限制，美國商務部應停止美企向華為和中芯出口任何技術。

華為於上周開始販售新旗艦手機Mate 60 Pro，由於華為對晶片製造隻字未提，各國相關機構展開拆解大賽，並發現該款新機採用的是中芯代工的7奈米製程晶片，被視為是中國晶片製造技術的突破性發展，然而卻也引發了美國政界的擔憂。

蓋拉格6日發布聲明中表示，如果沒有美國技術，中芯無法生產7奈米晶片，因此該公司可能違反了商務部的「外國直接產品規則」（Foreign Direct Product Rule），他認為，是時候結束美國對華為和中芯的所有技術出口，以確保任何藐視美國法律、破壞美國國家安全的企業，皆無法取得美國技術。

美國出口管制法規中的「外國直接產品規則」旨在限制外國企業將美國技術用於軍事或國家安全產品，讓基於美國技術或軟體的外國製產品必須受到美國監管。

華為於2019年5月因國家安全問題被美列入貿易黑名單，迫使其美國供應商須獲得許可證才能向其出貨，美國接著於2020年12月將中芯列入實體清單，以避免其將先進技術轉移給中國軍方。

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