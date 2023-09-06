陸352項產品輸美 關稅豁免延長至年底

美國貿易代表署（USTR）6日宣布，進一步延長部分中國產品的301關稅豁免期，該期限原訂於本月30日到期，將會延長至今年底。

美國前總統川普（Donald Trump）執政時期，曾於2018年及2019年引用《1974年貿易法》第301條，先後對2,200多項中國產品徵收7.5%～25%的關稅，其後給予防疫相關的特定產品關稅豁免，並為部分美國行業和零售商紓困，實施關稅豁免。其中多數產品的豁免期於2019年底結束，但另有549項時效被延長一年，於2020年末失效，不過拜登（Joe Biden）政府於去年恢復了352項產品的關稅豁免。

豁免期原定於9月30日到期，美國貿易代表辦公室6日宣布將其長至12月31日，且根據法定的四年審視期，可以考慮進一步延長。此次共計352項中國產品以及77項新冠肺炎（COVID-19）相關的產品獲得延長豁免，包含電動機等工業零件、部分汽車零組件、腳踏車和吸塵器等，而與新冠肺炎相關的產品則包括口罩、手套和消毒濕巾等醫療產品。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）早前訪問中國，與中國國務院副總理何立峰會面，當時中方曾針對美國301關稅、對中出口管制、雙向投資限制等措施表達關切，雷蒙多結束中國行後於本月5日表示，她預期在美國貿易代表署完成審查之前，政府不會就301關稅進行任何的修正。

延伸閱讀

陸352商品輸美 恢復關稅豁免

陸防疫產品 美延長關稅豁免

雷蒙多訪中行 重申美中不脫鉤