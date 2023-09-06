美債息續走高 道瓊洩近200點 蘋果挫3.6%

美國服務業數據優於預期，使市場對於長時間內維持高利率的預期升溫，帶動美債殖利率攀升，華爾街股市6日延續前一日頹勢，道瓊工業指數盤中最深跌350點，尾盤時段跌幅略為收窄，四大指數終場盡墨。

道瓊工業指數下滑198.78點，或0.57%，收34,443.19點；標準普爾500指數下挫31.35點，或0.70%，收4,465.48點；那斯達克綜合指數下跌148.48點，或1.06%，收13,872.47點；費城半導體指數挫跌29.34，或0.80%，收3,654.46點。

數據方面，美國8月ISM服務業指數升至54.5，高於市場預期的52.5與前值52.7，達到半年來的新高，為連續第八個月擴張，其中，僱傭指數從前值50.7 升至54.7，創下2021年11月來最高，新訂單指數也創六個月新高，物價指數升至四個月高點，反映服務業成本依舊高企。

標普全球（S&P Global）同日公布報告顯示，美國8月Markit服務業採購經理人指數（PMI）終值下修至50.5，創下今年1月以來新低，其中，價格支付指數創2月來最低，Markit綜合PMI終值下修至50.2，同創2月以來最低。

市場預期聯準會將高利率維持更長時間，帶動美債殖利率走高，2年期美債殖利率最高上行7個基點，站上5%關口，收復上周二以來全部跌幅，10年期美債殖利率最高則上行近4個基點，並一度突破4.30%，創下8月23日以來的兩周高位。

另外，聯準會6日公布截至8月28日為止對12個轄區調查的「褐皮書」，內容指出，美國經濟活動在7月至8月溫和增長，雖消費者在旅遊方面的支出強於預期，但其他零售支出持續放緩，就業增長也受到抑制，企業預計近期內的薪資增長將普遍放緩。

政經方面，2025年票委、波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）6日指出，目前可能非常接近或已達到利率峰值，但尚未能控制通膨，仍需耐心評估數據。

曾任聖路易聯準銀行總裁的布拉德（James Bullard）則預估，聯準會本月更新利率預測時，可能會將年內再升息一次納入考量。

個股方面，外媒6日引述消息人士報導，中國政府下令政府員工不得在工作中使用iPhone和其他外國品牌設備，也不得帶進辦公室，消息傳出後拖累蘋果股價，蘋果盤中一度重挫4%，尾盤時段跌幅略為收窄，終場下挫3.58%，收在182.91美元。

特斯拉官方微信帳號宣布，上海超級工廠第200萬整車6日下線，自2022年8月第100萬輛車下線至今日第200萬輛車下線，僅用時不到13個月時間，再度締造新記錄。特斯拉6日下跌4.57美元，跌幅1.78%，收報251.92美元。

龍頭科技股6日全線收黑，亞馬遜下滑1.91美元，跌幅1.39%，收報135.3美元；Google收跌1.34美元，跌幅0.98%，收在135.3美元；Meta挫跌0.98美元，跌幅0.33%，收在299.17美元；微軟跌0.67美元，跌幅0.20%，收在332.88美元。

台股ADR方面，台積電ADR下挫2.34美元，跌幅2.47%，收報92.26美元；日月光ADR收黑0.07美元，跌幅0.85%，收報8.13美元；聯電ADR挫跌0.11美元，跌幅1.49%，以7.25美元作收。

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