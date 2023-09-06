Fed鴿中帶鷹 11月升息機率增

聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）5日指出，近期一輪強勁的經濟數據，為Fed爭取時間謹慎決定是否進一步升息。這位向來力主持續升息壓制通膨的鷹派大將立場偏鴿，9月例會按兵不動幾成定局，但11月升息的機率破4成。

根據芝商所利率期貨報價，市場交易員幾乎篤定認為，Fed在9月19-20日例會跳過升息，然而10月31日-11月1日例會升息的機率達43.5％。華勒上CNBC節目《Squawk Box》接受專訪表示，上周公布的經濟數據好極了，能讓Fed仔細斟酌接下來怎麼做，「我們可以坐等數據出爐，觀察目前的經濟情勢是否會持續下去。」

上周的美國8月非農就業報告顯示，就業人口新增18.7萬超出預期，但平均時薪僅漲0.2％低於預估。此外Fed偏好的通膨指標－個人消費支出物價指數（PCE），7月月增幅僅0.2％；反映就業市場緊俏程度的職缺數，降至2021年3月來新低。

華勒指出，最大的癥結仍在通膨，儘管連續幾份經濟報告表現不錯，關鍵要看目前通膨降溫是否已成趨勢，還是只是偶然。

華勒在決策機構聯邦公開市場委員會（FOMC）被歸為鷹派，代表他傾向緊縮貨幣政策及升息來打通膨。雖然近來的通膨走勢報告華勒受到鼓舞，但他聲稱這頂多是讓Fed確定，在通膨降溫前利率須維持在高檔。

被問及能否停下升息腳步，華勒表示「要視數據而定，必須觀望目前的通膨趨勢會不會持續下去」。華勒提到過去有二度錯判情勢的經驗，以為通膨壓下來卻又飆高，因此須確認目前的降溫趨勢維持數月，才能謹慎宣告抗通膨任務完成。

華勒指出，他不認為再升息一次，會讓美國經濟陷入衰退，或有重創就業市場的危險。

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