條件出現？日央行官員看見通縮轉變跡象

日本央行(BOJ；日銀)政策官員高田創(Hajime Takata)指出，日本民眾長期以來認為，通膨和工資不會上升太多，這樣的觀點正出現初步變化的徵兆。此也暗示著，日本央行的大規模刺激措施，其退場條件正在逐漸形成。

高田創強調，現在仍需要超寬鬆貨幣政策；目前全球經濟的放緩，加大了日本能否達成2%通膨目標的不確定性。

但是他也表示，在企業價格和工資設定上有出現改變的跡象，此將推高商品和服務的價格，顯示日本正在增加通膨壓力。

他表示，儘管近期通膨主要是由進口成本上漲所推動，但是物價上漲促使許多公司加薪，以補償員工不斷上漲的生活成本。他補充說，此類加薪可能會持續到明年。

高田在演講中說，他相信日本經濟已經看到了日本央行2%通膨目標的初步跡象。

數月前，日本央行其他兩位政策官員也發表類似看法，但是對於央行何時要考慮縮減刺激規模，有著分歧的看法。

而隨著通膨率已長達一年多超過日本央行2%的目標，市場猜測，日本央行將很快取消前行長黑田東彥的激進刺激計畫。

日本央行政策官員表示，央行必須保持超低利率，直到強勁的內需和持續的工資增長，取代不斷上升的進口成本，成為通膨的重要驅動力量。

（時報資訊 張朝欽）