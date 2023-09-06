瑞銀資產超過瑞士GDP CEO說法淡定

瑞銀集團(UBS)執行長Sergio Ermotti在周二指出，在緊急收購瑞士信貸(Credit Suisse)之後，瑞銀的規模對瑞士來說，不算太大。

執行長在瑞士Zug市的一場活動上說，瑞銀不算太大，規模不僅只是關乎到資產負債表與瑞士GDP的比例關係。

瑞銀在六月正式完成對瑞信的收購，資產負債表的規模達到1.6兆美元。此一數字完全超出瑞士的GDP產出。按照現行匯率計算，瑞士2022年GDP為8780億美元。

Ermotti說，合併後的銀行，其20%的資產負債表相對穩定，並投資於瑞士的房地產市場，另一方面，瑞銀有超過2000億美元的吸收虧損資金。

執行長也批評了瑞信，指瑞信之所以倒閉，是因為它多年來的業務模式完全不對。不幸的是，該行在過去幾年出現數十億的營業虧損，而且原本可能繼續虧損下去。「這家銀行不再具有生存能力」。

在瑞信出現問題之時，投資人撤走了數億的資金，引發了流動性危機。Ermotti說，部分(撤走)資金已經轉移到瑞銀，還有一些則流向瑞士其它銀行或海外。

瑞銀在上周宣布，將削減100億美元的成本，僅在瑞士國內就要裁員3000人。Ermotti說，99%瑞信的員工都是好人，都是正直的人；他也認為，整合瑞信不會是個問題。

（時報資訊 張朝欽）

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