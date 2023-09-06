華為突破封鎖恐引禍上身 分析師估美出招

華為於上周開始銷售旗艦新機Mate 60 Pro，外媒報導稱，華為突破美方圍堵，成功提升中國高端技術，分析師認為，此消息可能引發美國政府加強對華為的制裁行動。

華為於上周推出最新旗艦機型Mate 60 Pro，加拿大科技研究公司TechInsights進行拆解後發布報告稱，Mate 60 Pro採用中芯國際旗下海思半導體所生產的麒麟9000s處理器，採用7奈米生產技術，反映出中國半導體產業在美國重重封鎖下依舊取得了突破。

美國券商傑富瑞（Jefferies）分析師認為，TechInsights的調查結果可能觸發美國政壇對於制裁的有效性進行討論，也會引來美國商務部和工業和安全局（Bureau of Industry and Security）的調查，最終促使國會採取更嚴厲的科技制裁。

而上海龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）分析師Tilly Zhang則是淡化華為與中芯國際此次的成功，理由是良率低，減少了可用晶片數量，也致使成本提高，此外，荷蘭已經落實光刻機輸中限制，預料中芯未來難以生產更高性能的半導體。

另有研究公司預測，中芯國際7奈米晶片技術的製成良率將低於50%，而產業標準為90%以上，因此會使出貨量限制在200萬至400萬片左右，不足以讓華為重拾過往在智慧型手機的主導地位。

延伸閱讀

華為來勢洶洶 聯發科：技術持續領先

郭明錤：華為新機首年出貨飆1,200萬支

美會對華為再出手？前大使：將下2禁令

新聞透視》華為單點突圍 恐掀蝴蝶效應