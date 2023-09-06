沙、俄延長減產 國際油價創10個月高

沙烏地阿拉伯與俄羅斯於5日宣布延長自願減產行動，消息牽動國際油價上揚，創下10個月新高。

沙烏地阿拉伯於今年6月宣布，每日將進一步減產100萬桶石油，自7月起生效，盼以此支撐油價，該國官媒於本月5日報導指出，政府決定將自願減產措施延長3個月至今年底，每日產量保持在900萬桶左右，為2021年6月以來的最低水平。

俄羅斯則是於今年2月宣布，自3月份每日將原油產量削減50萬桶，並將該減產措施維持至2024年底。俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）5日也發布聲明表示將延長減產行動，不過減產幅度略微縮減，改為每日減產30萬桶，將會把此措施維持至今年年底，盼維持全球石油市場的穩定與平衡。

市場原先預期沙烏地阿拉伯會逐月公布維持減產，但此次一口氣宣布將減產行動延長至年底，超出市場預期，加上高盛調低未來12個月美國經濟陷入衰退的概率，機率由20%降至15%，種種消息帶動油價短線拉升。

紐約市場西德州中級原油的10月期貨價格上漲1.14美元，來到每桶86.69美元，最高曾漲至88.03美元，創下10個月以來新高；倫敦市場北海布倫特原油的11月期貨價格上漲1.04美元，來到每桶90.04美元，為去年11月16日以來首度重返90美元以上水平，盤中一度觸及91.14美元，為去年8月以來盤中新高。

瑞銀（UBS）分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）預估，在沙烏地阿拉伯和俄羅斯擴大減產後，今年第四季，全球每日將面臨150萬桶以上的市場缺口，布蘭特原油價格有望在年底前站上95美元。

延伸閱讀

油價飆高 台塑四寶股漲

產油國能源轉型 沙國擬選擇大陸製核電