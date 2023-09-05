印度傳有意改國名 G20晚宴請帖露端倪
外媒5日報導，印度莫迪政府可能會在9月18日至22日舉行的國會特別會議上提議，將國名「印度」（India）更改為「巴拉特」（Bharat），在二十大工業國集團（G20）的晚宴請帖中，印度總統府也使用「巴拉特總統」稱呼該國元首。
印度將於本周末主辦G20領導人峰會，並且將舉行國宴。印度在野陣營國會議員查德哈（Raghav Chadha）5日在社群平台X上發文指出，印度總統府在G20的晚宴請帖中，以「巴拉特總統」（President of Bharat）稱呼發函人，而非較平時常見的「印度總統」（President of India），引來了各界對於印度更改國名的臆測。
「巴拉特」一詞源自於婆羅多（Bharata），為印度教神話中印度第一位君王的名字，而印度總理莫迪（Narendra Modi）也時常用「巴拉特」來稱呼該國。 印度當地媒體報導稱，由於「印度」一詞源於外國語言，此前便曾有人向印度最高法院申請將國名改為「巴拉特」或「印度斯坦」（Hindustan），莫迪去年8月也曾在談話中呼籲，該國應擺脫一切奴隸制的痕跡。
印度國會將於9月18日召開的為期五天的特別會議，據悉，莫迪政府有意在會議中提出決議案，將國名正式改為「巴拉特」。根據印度憲法第368條，印度政府必須在國會兩院獲得簡單多數表決，才能通過關於更名的決議案。
更改國名的消息立即引起印度政界的爭論，查德哈認為，印度不屬於任何單一政黨，而是屬於13億5,000萬的印度人，故執政黨不應私自廢除「印度」這個國名。阿薩姆省（Assam）的省長沙爾馬（Himanta Biswa Sarma）則對於更改國名一事表達支持，他在X發文時，便直接以「巴拉特共和國」（Republic of Bharat）稱呼印度。
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