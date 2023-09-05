印度傳有意改國名 G20晚宴請帖露端倪

外媒5日報導，印度莫迪政府可能會在9月18日至22日舉行的國會特別會議上提議，將國名「印度」（India）更改為「巴拉特」（Bharat），在二十大工業國集團（G20）的晚宴請帖中，印度總統府也使用「巴拉特總統」稱呼該國元首。

印度將於本周末主辦G20領導人峰會，並且將舉行國宴。印度在野陣營國會議員查德哈（Raghav Chadha）5日在社群平台X上發文指出，印度總統府在G20的晚宴請帖中，以「巴拉特總統」（President of Bharat）稱呼發函人，而非較平時常見的「印度總統」（President of India），引來了各界對於印度更改國名的臆測。

The BJP's recent move to change the reference from 'President of India' to 'President of Bharat' on official G20 summit invitations has raised eyebrows and ignited a public debate. How can the BJP strike down 'INDIA'? The country doesn't belong to a political party; it belongs to… pic.twitter.com/riYNdQBkYa — Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 5, 2023

「巴拉特」一詞源自於婆羅多（Bharata），為印度教神話中印度第一位君王的名字，而印度總理莫迪（Narendra Modi）也時常用「巴拉特」來稱呼該國。 印度當地媒體報導稱，由於「印度」一詞源於外國語言，此前便曾有人向印度最高法院申請將國名改為「巴拉特」或「印度斯坦」（Hindustan），莫迪去年8月也曾在談話中呼籲，該國應擺脫一切奴隸制的痕跡。

印度國會將於9月18日召開的為期五天的特別會議，據悉，莫迪政府有意在會議中提出決議案，將國名正式改為「巴拉特」。根據印度憲法第368條，印度政府必須在國會兩院獲得簡單多數表決，才能通過關於更名的決議案。

更改國名的消息立即引起印度政界的爭論，查德哈認為，印度不屬於任何單一政黨，而是屬於13億5,000萬的印度人，故執政黨不應私自廢除「印度」這個國名。阿薩姆省（Assam）的省長沙爾馬（Himanta Biswa Sarma）則對於更改國名一事表達支持，他在X發文時，便直接以「巴拉特共和國」（Republic of Bharat）稱呼印度。

REPUBLIC OF BHARAT – happy and proud that our civilisation is marching ahead boldly towards AMRIT KAAL — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 5, 2023

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