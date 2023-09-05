國際油價攀高 美股面青 特斯拉猛漲4.7%

沙烏地阿拉伯與俄羅斯同意延長自願減產協議，帶動國際油價走高，市場對通膨的擔憂加劇，美債殖利率攀升，華爾街股市5日承壓，道瓊工業指數盤中一度跌逾200點，三大指數終場皆收黑，僅費城半導體指數小幅收漲。

道瓊工業指數下滑195.74點，或0.56%，收34,641.97點；標準普爾指數下挫18.94點，或0.42%，收4,496.83點；那斯達克指數微跌10.86點，或0.08%，收14,020.95點；費城半導體指數微漲0.958，或0.03%，收3,683.794點。

數據方面，美國7月工廠訂單轉升為跌，月減2.1%，止步四個月連漲，不過降幅略低於預期的2.5%，扣除運輸的工廠訂單則月增0.8%，較6月的0.3%加速。其中，耐用品訂單月減5.2%，與前值持平，扣除國防的耐用品訂單月減5.5%。

政經方面，沙烏地阿拉伯及俄羅斯於5日表示，將延長自願減量措施至年底，以持續支撐油價，消息激勵北海布倫特原油價站上90美元，達到去年11月以來的最高，能源股獲得提振，而航空股及遊輪股則承壓，美國航空、聯合航空、達美航空皆下挫逾2%。

油價上漲加劇市場對通膨的擔憂，帶動美債殖利率和美元指數持續上行，2年期美債殖利率最高漲10個基點至4.97%，收復上周二以來過半跌幅，10年期美債殖利率也漲10個基點至4.27%，攀升至8月25日以來的盤中最高。

另外，明年票委、克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）於5日表示，聯準會可能需要進一步升息，不過也不應過度收緊貨幣政策，以避免為美國經濟帶來不必要的痛苦。

在職期間的永久FOMC票委、聯準會理事沃勒（Christopher Waller）則於同日指出，最近的經濟數據顯示通膨持續放緩，使聯準會得以謹慎推進，數據顯示聯準會沒有即刻採取任何行動的必要，不過，他也警告市場不要匆忙預測聯準會已結束升息行動。

高盛（Goldman Sachs）近日下調了對於經濟衰退的預測，由於通膨降溫，加上勞動力市場富有韌性，聯準會可能不需要進一步升息，高盛認為美國陷入衰退的機率從先前的20%降至15%。

個股方面，外媒報導指出，特斯拉（Tesla）的降價策略奏效，其8月在中國銷售84,159台電動車，較7月成長31%，較去年同期則成長9.3%，帶動特斯拉5日股價猛升4.69%，收在每股256.49美元。

龍頭科技股則是普遍上漲，微軟揚升4.89美元，漲幅1.49%，收報333.55美元；Meta上漲3.77美元，漲幅1.27%，收300.15美元；蘋果小幅攀升0.24美元，漲幅0.13%，收報189.70美元；亞馬遜收跌0.85美元，跌幅0.62%，收137.27美元。

台股ADR方面，台積電ADR收紅1.41美元，漲幅1.51%，收報94.60美元；聯電ADR攀升0.12美元，漲幅1.66%，收在7.36美元；日月光ADR則下滑0.07美元，跌幅0.85%，以8.20美元作收。

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