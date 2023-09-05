美會對華為再出手？前大使：將下2禁令

華為最新旗艦機型「Mate 60 Pro」29日在官方電商網站上線，該手機採用華為海思自研的麒麟9000S晶片，引發大陸甚至全球轟動預購熱潮。前駐紐西蘭代表介文汲3日在《國際直球對決》節目強調，美國不會就這樣認輸，除了要找哪裡漏水，也就是已經封鎖極紫外光EUV，為何華為還能做出5奈米晶片的原因之外，還將繼續下重手；他認為，美方會指向ASML封殺中國大陸的深紫外光DUV製程設備，也會對日本下令，禁止提供光刻膠給中國大陸。

「我覺得華為這個突破，只會讓美國出手更重！」介文汲表示，如果美國會因為華為突破，他就鬆手，就不是美國了！美國一定下一步是更緊的，出手更重，封鎖得更嚴。現在正在找漏水的地方在哪，他們一定不相信說，華為怎麼可能自己做？既然我們已經把他的EUV都封鎖了，怎麼可能做出5奈米的晶片？7奈米就算了，用深紫外光DUV就好；5奈米一定要用EUV極紫外光，中國大陸可能一台都還沒有？

介文汲提到，美國方面一定在追責任，很可能影響到今後在大陸的DUV的命運，都會被美國封殺。大陸有非常多牌子的DUV，會封殺不了嗎？他跟ASML講一聲就可以了，所有的相關的零組件供給全部斷絕！那你的DUV基本上就得靠自己維修，缺一個零件、少一個潤滑劑什麼的，就整個機器得停在那個地方。

「那日本呢？日本是掌握光刻膠的！」介文汲指出，光刻機是在光刻膠上面做工作的，日本的《高科技管制法》才剛剛通過，現在美國一定下令叫日本的光刻膠：趕快給我禁止！美國思維的話，你現在華為趁著我商務部長雷蒙多訪陸的時候，「復刻」美國前國防部長蓋茲當年在大陸的羞辱，這口氣絕對吞不下來，「就讓華為這款手機怎麼樣？生產不下去！」我現在就把你光刻膠通通卡住。

介文汲直言，這些就跟打仗一樣，他發覺某些陣線被突破以後，他不是退後、不是投降，他是馬上加強防禦工事，還要加強進攻的攻勢！所以華為只是贏了一個戰役，戰爭還沒有結束。戰爭還要打多久？「不知道，美國不會就這樣認輸的！」

（中時新聞網 祝潤霖）

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