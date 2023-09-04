艾爾段會普丁 稱黑海協議有望恢復

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）4日與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會晤，並於會後表示，黑海穀物協議有望很快恢復。

去年7月，在聯合國與土耳其共同斡旋下，俄羅斯、烏克蘭、土國、聯合國四方達成黑海穀物協議，讓貨船能由烏國境內三個港口前往黑海，以確保全球糧食供應穩定，然而，俄羅斯因不滿聯合國未兌現承諾，於今年7月宣布退出協議，再度掀起糧食供給的擔憂。

艾爾段4日與普丁在索契（Sochi）舉行面對面會晤，他在會後發表聲明稱，相信能在短時間內達成一個符合預期的解決方案，他強調，俄羅斯已明確表示對於該協議的要求，應當透過刪除有爭議的事項，讓該倡議繼續實施，故此，土耳其和聯合國已經制定了一套新的方案，盼能緩解俄羅斯的擔憂。

他也呼籲烏克蘭應在恢復黑海協議的談判中軟化對俄羅斯的立場，向非洲出口更多糧食，而非歐洲。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）隨後對此回應表示，該國不會改變立場，不過也確實有留意到艾爾段在會後發表的聲明。

而普丁則於會後重申該國立場，即俄羅斯可以重返該協議，但前提是西方國家必須全面解除對俄羅斯農產品的出口限制。對於西方輿論抨擊俄國退出協議而引發糧食危機，普丁對此嚴正否認，並稱實際上不存在糧食短缺。

俄羅斯揮軍烏克蘭已逾一年之久，西方國家日漸拉高對俄羅斯制裁力道，不過，俄國食品和化肥出口並不在制裁範圍內，且俄國去年的小麥出口締造了新高紀錄，儘管如此，俄國農產品出口商仍表示，他們在支付、物流和保險方面受到限制，阻礙糧食運輸。俄羅斯在黑海協議談判中的其中一項訴求，便是讓該國農業銀行Rosselkhozbank重新連接SWIFT國際支付網。

此外，普丁也在會後表示，俄羅斯即將與六個非洲國家達成協議，包含布吉納法索、辛巴威、馬利、索馬利亞、中非共和國、厄利垂亞，計劃免費向上述國家供應糧食。

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