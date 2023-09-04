兩年來首見 華爾街調高美企財測

華爾街過去兩年對美國經濟衰退的憂心已逐漸消退、並開始轉向樂觀，這也促使分析師兩年來首度調高美國企業季度獲利預測，至於企業提及衰退字眼的次數也比以往減少。

根據過往經驗，隨著財報季不斷逼近，分析師對於美企的獲利預測通常都會趨向下調。不過FactSet最新發布的報告指出，分析師過去兩個月卻逆勢調高獲利預測，為兩年來頭一遭。

雖然當中仍有一些分析師對於美企財測抱持保留態度，不過在7月與8月期間，多數華爾街分析師還是上調標普500成份企業第三季EPS（每股盈餘）預測。

從6月30日到8月31日期間，分析師將標普500企業EPS估值調高0.4％，從先前的55.86美元調升到56.1美元。至於第四季預測也上調0.6％，從57.72美元調高到58.07美元。相形之下，在過去5年、共20季期間，分析師在季度頭兩個月對EPS預估多為下調，平均降幅為3％。

FactSet資深企業獲利分析師巴特斯（John Butters）在報告中提到：「實際上，本季是2021年第三季以來，首度出現分析師在季度頭兩個月調高EPS估值」。

在產業類別方面，FactSet表示第三季EPS估值上調幅度最大為非必須消費品，上調幅度達6.4％、通訊服務業則調高5.3％，至於資訊科技業調升3.8％。

聯準會（Fed）近來多次表示，它目前預期美國經濟將「明顯放緩」、但非衰退。一些分析師也認為，8月就業報告正是Fed想要終結升息循環所需的條件。為了抑制消費支出與降溫通膨，Fed自去年3月以來啟動一連串升息舉動。

FactSet在報告中還指出，根據對法人說明會的文件進行分析，發現企業高層提及衰退字眼的次數也有減少趨勢。分析顯示，從6月15日到8月31日，標普500企業在法說會上提到『衰退』的家數已經連續第四季下滑。

不過摩根大通分析師則仍舊看法謹慎，認為美國企業對2024年的整體獲利展望「太過樂觀」。此外還有愈來愈多悲觀分析師將經濟衰退時點的預期向後推到明年。

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