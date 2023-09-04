美股夏日多頭派對告終? 9月投資人忐忑

美股本益比偏高，AI熱帶動的漲勢恐怕也難以為繼，美股的夏日多頭派對可能告終，投資人帶著忐忑不安心情進入9月，調查顯示散戶看跌美股的比例升高。



8月雖出現2月以來首見的月跌幅，標普500指數今年迄今仍有18％漲幅。但時序進入9月後，投資人對美股多頭漲勢能否持續存疑。



上周公布的數據顯示，夏季企業聘雇活動有冷卻跡象，經濟成長和通膨壓力持續放緩，聯準會（Fed）在9月19-20日例會更有理由按兵不動。



但說到Fed11月或12月的動向，市場交易員難以判定，Fed主席鮑爾曾說，若經濟放緩程度不足以讓通膨持續降溫，今年內仍考慮升息。儘管今年連環升息擋不住美股漲勢，利率走揚往往不利股票等風險投資。



Banrion資本管理公司執行長西塞爾（Shana Sissel）認為美股估值過高，她預期標普指數今年底前，會從目前水位向下修正逾10％。



根據數據供應商FactSet，按未來12個月的獲利估值計算，標指成分股本益比約19倍，高於今年初的16.8倍，也超過10年平均值17.7倍。



投資人對於今年AI熱帶動的美股漲勢，還會不會持續下去沒有把握，或將是另一個拖累美股的原因。



拿AI霸主輝達（Nvidia）來說，今年股價狂飆2倍以上，但即便上月公布創歷史新高的爆炸性業績，並未點燃其他AI概念股攻勢。科技股為主的那斯達克指數8月跌2.1％，寫下去年底來最差勁的單月成績。



機構投資人尋求獲利落袋為安，也可能扯美股後腿。路孚特理柏（Refinitiv Lipper）數據顯示，聚焦美國市場的股票型共同基金和ETF，已連續5周淨流出，這是自3月中美國銀行爆雷導致連11周資金外流以來，最長的失血紀錄。



據美國散戶投資人協會（AAII）最新調查，未來半年看空美股的比例為34.5％，是自連續11周低於31％均值後第二周上揚，而看多美股的比例低於歷史均值。

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