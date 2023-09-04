CLA明年投產 賓士：電動車生產成本仍高

賓士汽車（Mercedes-Benz）執行長在周日指出，在可預見的未來，電動車生產的變動成本仍較一般內燃機汽車更高，將持續激烈的競爭。

執行長Ola Kaellenius在揭露有關最新電動車架構、CLA電動轎車的細節時，作了如上敘述。該款新電動車將在明年啟動，續航里程將增加30~35%。



Kaellenius在慕尼黑IAA車展上說：「電動車的變動成本更高，在可預見的未來，成本仍將會是這樣」。他補充說，無法將較高的成本轉嫁給消費者。

電動車生產的變動成本包括電池原材料、軟體開發，和電價，佔總成本的比例仍相當高。

執行長說，正因為如此，賓士才會致力於最佳化固定成本和資源配置，以實現與內燃機相同的獲利。

新款的CLA每100公里耗電12千瓦時（kwh），等於每度電跑8.3公里；以及總續航力750公里。相較之下，另一款EQA電動休旅車每100公里只需17~18千瓦時電力。

CLA的電池是由中國的寧德時代與歐洲的ACC（Automotive Cells Company）製造和供應，後者賓士持股3成。

CLA計畫在明年投產，2025年問世。賓士技術長Markus Schaefer說，希望開發出模組，以降低複雜性。賓士將推出純電動和混合動力兩種版本，並且不會推出柴油車型。

此外在IAA車展上，雷諾汽車也同樣表達了電動車發展的困境，雷諾工程負責人說，雷諾經不起與特斯拉和中國競爭對手打價格戰。Gilles Le Borgne說，最好的策略就是維持售價，並調整固定成本。

雷諾在一份報告中說，該公司電動車在歐洲面臨與特斯拉和中國競爭對手的強烈競爭。

（時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電）

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