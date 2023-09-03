雷蒙多示警：美企對中耐心日漸消磨

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）日前結束訪中行程，她3日受訪時向中國釋出警告，美企的耐心正日漸消磨，強調美企應在中國獲得可預測且能公平競爭的市場環境。

在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）的訪問時，雷蒙多直言，「中國讓狀況變得更加艱難」，美企在中國面臨諸多新挑戰，諸如不明原因的巨額罰款、突擊搜查、反間諜法修改等，以上種種皆在消磨美企的耐心，他們需要且應當得到一個可預測且具有公平競爭的環境，希望中方能注意到這一點，以便中美雙方擁有穩定發展的商業關係。

接受有線電視新聞網（CNN）採訪時，雷蒙多強調其在與中國官員的對話中態度皆非常明確，也非常直接且堅定，「我並未手下留情、也未粉飾太平」，此外，她也向中方提及其電子郵件遭駭一事，儘管中方對此表示不知情，雷蒙多認為，重要的是將此事拿到檯面上，讓中國知道，當其採取這樣的行動時，雙方難以建立信任。

對於中國經濟前景，她認為中國經濟無疑正在放緩，尤其房地產業面臨「真正的重大挑戰」，雷蒙多對此建議，當經濟更加透明、更以市場為導向時，整體表現便會柳暗花明，中國越是關起門來、在法規執行上變得專斷，經濟也就面臨龐大的挑戰。

雷蒙多接受美國國家廣播公司（NBC）時則被問及美方實施的半體體出口管制，她明確指出此舉是為抑制中國軍事能力，如果中國對此有感，那就意味著美方的策略奏效。她強調在其任內，美國將不會出售最尖端的晶片給中國，此舉是為了守護美國國家安全，並不是為了取得經濟優勢。

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