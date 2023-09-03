美升息近尾聲 投資人搶進2年期公債

自美國聯準會（Fed）18個月前展開升息循環以來，就業市場近日首度顯現足夠的放緩跡象，令貝萊德（BlackRock）與PIMCO等全球大型債券投資人大膽押注緊縮週期終於來到尾聲。

儘管通膨近幾個月來持續下滑，但緊俏的就業市場一直是Fed停止升息的最大障礙。然而，美國勞動市場似乎開始降溫，這顯現在最新非農報告等數據上頭，包括8月失業率升至3.8％創一年半以來最高、薪資增幅趨緩，職位空缺與ADP就業數據也不如預期。

這一連串就業放緩數據改變市場情緒，令投資人增持對利率政策敏感的兩年期公債，也就是貝萊德投資組合經理羅森伯格（Jeff Rosenberg）口中所說的「瘋狂買進」（screaming buy）。羅森伯格表示，兩年期公債受到青睞，原因除了殖利率高外，它們還可能從Fed政策轉變中獲益。鑒於通膨與風險溢價的不確定性，長期債券吸引力較低。

三菱日聯銀行（MUFG）美國宏觀策略部門主管岡卡夫斯（George Goncalves）表示，就業報告看起來像是「強勁勞動市場的結束與Fed暫停升息開始倒數，這將有利於短期而非長期債券。」他預測，兩年期公債殖利率可能跌至4.5％。

Fed即將結束數十年來最緊縮行動預期，使殖利率曲線變得陡峭，因為投資人押注短期債券表現將優於長期債券，市場轉而關注Fed貨幣政策何時由緊轉鬆。

PIMCO投資組合經理庫齊爾（Michael Cudzil）表示：這些就業數據令「債券市場對於Fed利率按兵不動、可能結束緊縮週期的觀點感到滿意。」另一方面，企業通常在美國勞動節假期（9月4日）後搶著發債，這也對於長期債券帶來壓力。

FedＷatch最新聯邦基金利率期貨的變動顯示，投資人目前押注Fed在9月按兵不動的機率高達94％，升息1碼機率僅6％。至於11月升息的機率不到35％。