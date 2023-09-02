標指創6月最大單周漲幅 AI加持戴爾催油門

利多就業報告讓聯準會（Fed）9月暫停升息機率大為攀升，帶動美股在9月首個交易日漲多跌少，三大指數過去一周均收高，標普500指數更創下6月最大單周漲幅。在個股方面，戴爾在AI加持下，1日股價狂飆逾21％，締造2018年重返公開市場最大單日漲幅紀錄。

美國8月就業報告指出，失業率創下2月以來新高、工資增長也出現放緩，市場押注Fed在9月利率不動的機率將達93％，該預期心理也推升美股開盤走高，不過稍後有鷹后之稱的克里夫蘭聯準銀行主席梅斯特出面警告，指稱美國通膨依然太高、勞動市場也持續強勁，讓美股漲勢因而熄火。

截至收盤，道瓊與標普500指數勉強收紅，分別上漲0.3％與0.18％，指數為34,837.71與4,515.77點，不過那指則略跌0.02％到14,031.82點。累計三大指數過去一周均收高，其中標指周漲2.5％，為6月以來最大漲幅。

BOK金融集團投資策略長魏特（Steve Wyett）認為，儘管通膨逐漸回落，薪資壓力也開始消退，但整體經濟成長還是高出平均趨勢，通膨也依舊超出Fed的2％目標，這些情況令投資者不敢掉以輕心。Truist顧問服務公司聯合投資長萊納（Keith Lerner）提到，雖然Fed為了降溫經濟不斷升高利率，但現今聲稱已達成降低通膨任務，恐怕還是言之過早。他表示Fed依舊不排除在11月升息的選項。

美股1日最大亮點是戴爾，在強勁財報拉抬下，股價收盤飆升21.25％到68.19美元，為該公司2018年重返公開市場的最大單日漲幅。摩根士丹利認為，戴爾正以生成式AI早期贏家姿態浮現檯面。隨著愈來愈多企業聚焦AI，戴爾將受惠AI伺服器需求的升高。它目前把戴爾目標價調高到70美元。

天鳳國際分析師郭明錤先前也表示，鑒於AI運算力在未來10年將高速成長，長尾效應與邊緣運算料將成為AI算力爆發的關鍵，同為受惠者的戴爾股價卻遭市場低估。

延伸閱讀

搶搭安謀IPO列車 蘋果、輝達列戰略投資者

AI救世主 戴爾賺意外多 盤後飆8.5%

美股簡直完美! 專家:小心這顆「未爆彈」