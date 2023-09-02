搶搭安謀IPO列車 蘋果、輝達列戰略投資者

軟銀集團旗下晶片設計巨頭安謀（Arm）9月赴美掛牌，據內情人士透露，蘋果、輝達、英特爾、三星等安謀主要客戶，同意加入安謀IPO（首次公開募股）的戰略投資者行列。

軟銀已與安謀的客戶及合作夥伴討論數月，甫於近日敲定計畫，但隨著安謀IPO時間逼近，部分細節可能生變。

安謀準備在4日（周一）美國勞動節假期過後舉行投資者路演（investor roadshow）。據報導，安謀考慮9月13日公布IPO定價，然後翌日開始掛牌交易。

內情人士透露，軟銀將蘋果、輝達、英特爾等安謀的主要客戶，列為IPO的戰略投資者。其他還包括三星、超微（AMD）、 Alphabet旗下的谷歌、 益華電腦（Cadence Design Systems）、新思科技（Synopsys）等。

消息人士還說，電商巨頭亞馬遜之前也曾參與投資安謀IPO談判，但最後決定不加入。

據《路透》1日稍早報導，軟銀將安謀IPO的目標估值訂在500億到550億美元，消息人士表示，安謀客戶已同意在此估值範圍投資。但軟銀上個月向麾下願景基金收購25％安謀股權時，安謀估值高達640億美元。

《路透》曾報導，安謀與軟銀預留10％持股，準備在IPO時售予客戶。

消息人士說，蘋果、輝達等戰略投資者，已同意對這起今年來全球最大IPO案，各挹注2,500萬到1億美元。安謀IPO的籌資目標為50億到70億美元。

安謀起初將籌資目標設在80億到100億美元，但已握有75％安謀股份的母公司軟銀，決定百分之百控制安謀，向願景基金買下剩餘25％股權後，安謀便下調IPO籌資目標。

《路透》分析指出，安謀IPO之所以引起多家科技巨頭的投資興趣，主要是這些公司亟欲擴大與安謀的商業關係，不讓競爭對手占上風取得優勢。

儘管投資安謀IPO，無助於取得安謀董事會席次，也無法主導經營策略，卻能與各家入股公司強化關係，增加競爭對手日後收購安謀的難度。

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