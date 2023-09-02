美說謊想幹嘛? 印尼重申與中俄關係非常好

先前印尼的國防部長訪問華盛頓期間，美國五角大廈發佈了一份所謂的雅加達的「聯合新聞稿」批評了莫斯科和北京。不過，雅加達今天強調沒有這回事，並重申了他們「不結盟」的立場，並表示印尼尋求與所有國家建立良好關係，印尼防長沒有與美國防長發表任何聯合聲明，並強調了印尼與中俄關係非常好。

據印尼國家媒體《羅盤報》（Kompas）1日報導，印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）對記者表示，美國的聲明並不代表印尼的國家立場，印尼尋求與俄羅斯和中國大陸建立友好關係。

普拉伯沃強調：「沒有聯合聲明，也沒有記者招待會。對我來說重要的是強調我們與中國大陸的關係非常好。我們彼此尊重，我們已經有相互理解。我在美國傳達了這一點。」

他補充說：「我們是中國大陸的親密朋友，我們尊重美國，並尋求與俄羅斯建立友誼。」該官員接著宣布計劃在未來幾個月內訪問北京和莫斯科，希望雅加達可以成為對手國家之間的「橋樑」。

與五角大廈8月24日發佈「美國國防部和印尼國防部聯合新聞聲明」不同。它聲稱美國和印尼「共同認為中華人民共和國在南海的廣泛海洋主張不符合國際法。」它還繼續「聯合」譴責莫斯科在烏克蘭的行動，要求「完全無條件地撤回俄羅斯軍隊。」

儘管印尼國防部提到了普拉伯沃與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）的會議，但未提及與華盛頓的任何聯合聲明，也未對俄羅斯或中國發表任何評論。

中國大陸迅速對美國的聲明做出回應，印尼駐華大使館聲稱這些言論事先未經印尼官方批准。

大使館在上週告訴記者：「這並不是事實。實際上，在同一次會議的印尼方面的新聞稿中找不到這樣的內容。」該大使館譴責美國企圖「播下不和並挑起麻煩。」

文章來源：Prabowo: Tidak Ada Pernyataan Bersama dengan Kementerian Pertahanan AS

（中時新聞網 張威翔）

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