沒跟到好嘔！小鎮10居民集資 爽中8億頭獎

澳洲一座鄉村小鎮僅有1500位居民，不過卻在一夕之間多了10位千萬富翁，原來他們透過集資購買樂透彩券，一舉中了頭獎4051萬澳幣（約新台幣8.3億元），每人平均可獲得405萬澳幣（約新台幣8346萬）。

綜合外媒報導，新南威爾斯州（NSW）溫特沃斯（Wentworth）城鎮一名中獎者表示，買集資彩券之前，自己只看了一眼，沒想到竟然中了頭獎，「太令人不敢置信了，我們只是個偏鄉小鎮，現在卻有10個富翁，光用想的就覺得很瘋狂。」第一次賣出頭獎彩券的老闆康格雷斯（Rowan Congress）也興奮表示，「真是太好了！這對溫特沃斯而言是個好消息。」

彩券公司發言人哈特（Matt Hart）表示，「玩家彼此之間並不認識，只是從當地通路購買同一款集資彩券」，雖然他們會主動聯繫來自溫特沃斯的獲獎者，但也呼籲當地居民趕快檢查彩券，因為部分得主並沒有留下相關資訊，可能尚不清楚自己就是千萬獎金得主的幸運兒。

集資樂透（lottery syndicat）是指一群人集中資金共同購買多張彩券，以利提高中獎機率，並約定事後分享獎金。而這10位幸運兒購買的是「PowerHit」彩券，中獎號碼為10、35、27、32、6、14、31。

（網推 李珮妘）