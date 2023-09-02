巴西超越美國 成為世界最大玉米出口國

根據美國農業部公布8月31日結束的2022/2023年收成數據，巴西已經超越美國，成為世界上最大的玉米出口國。

巴西上一次登上玉米出口王座是在2013年，當時美國因嚴重乾旱導致產量損失。玉米的出口對於飼養世界各地的牲畜至關重要。

這次的玉米收成季結束，巴西占世界出口的32%，而引領玉米市場逾一個世紀的美國約占23%。

根據美國農業部預測，巴西在2022/2023年度收成出口5600萬噸玉米，美國銷售4127萬噸，全球總銷量約為1.7億噸。

巴西FGV農業綜合企業中心（FGV Agro）研究員塞里加蒂（Felippe Serigati）指出，美國的玉米出口地位發生變化的原因包括巴西收穫大量玉米作物、從美國大量購買玉米的中國，試圖使其糧食供應商多樣化。

還有不利的天氣條件和成本上升，導致美國收成比上一季有所下降，以及美國正在將更多的玉米用於生產生物燃料、玉米糠和植物油。

除玉米外，巴西今年也將超越阿根廷成為全球第一大黃豆粕出口國，原因是阿根廷作物因乾旱受損減產。

根據聖保羅大學應用經濟學高級研究中心（Cepea/ USP）資訊，巴西上一次成為世界上最大的黃豆粕供應國是在1997/98年度的收成。

美國農業部指出，2022/2023年度黃豆粕出口應為巴西2150萬噸，阿根廷2120萬噸，全球總出口量6647萬噸。

（中央社記者唐雅陵聖保羅1日專電）

（編輯：張芷瑄）1120902

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