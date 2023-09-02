多數美勞工近3年未加薪 職業婦女創新高

美國將迎來勞動節長週末，一項調查顯示，美國勞工平均2.9年未曾加薪，且超過7成受訪者認為男女同工不同酬情況仍嚴峻；另一份報告則顯示，女性進入職場比例寫下新高。

9月的第一個週一是美國的勞動節（Labor day），為期3天的長週末也意味暑假結束，返工上班。

根據民調公司OnePoll在8月16至18日針對2000名美國成年人的調查顯示，只有4%受訪者說今年有加薪，9%表示過去一年有加薪，22%民眾已經2年沒加薪，而3年沒加薪的高達37%。平均下來，多數美國勞工已3年未調薪。

在男女薪資差異方面，73%受訪者認為男女同工不同酬情況仍存在。但有趣的是，58%男性認為薪資受到性別影響，女性的比重反而略低，為54%。

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）一項研究顯示，2月以來，年齡在25至54歲的女性勞動參與率創下歷史新高，根據最新就業報告達到77.8%，其中有5歲以下子女的女性中進入勞動市場比例也呈現上升趨勢；6月數據為70.4%有幼兒的女性投入職場，而疫情爆發前這一比例最高為68.9%。

（中央社記者江今葉華盛頓1日專電）

（編輯：張芷瑄）1120902

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