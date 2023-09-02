Model X大降33萬元 陸行之狠戳3大盲點

美國電動車大廠特斯拉頻降車價，其中Model X在台更一口氣大降33萬元，執行長馬斯克認為賠錢賣車無妨，改靠軟體服務獲利就好。知名半導體分析師陸行之卻不認同，點出市占續滑、營收緩增、獲利卻衰退等3大迷思，不僅對股東很傷，車主也怕二手價崩盤而卻步，更以蘋果為例，同樣轉軟體服務，但手機利潤依然豐厚。

身為電動車愛好者兼特斯拉股東的陸行之，今（2）日在臉書發文指出，雖說還是很期待新版Model 3四季度上量，Cybertruck四季度推出明年上量，FSD 優化，1.5~2萬美元低價版推出，充電樁/FSD全球授權進帳，儲能系統受惠於全球綠能化。

當一些專家說Tesla殺價可拿到更多的市場份額，成本也跟價格一樣同步大降，又說Tesla獲利率仍居第1名，甚至馬斯克還指殺到沒利潤後，改靠軟體賺錢，「電動車手機化」趨勢是最近縈繞在我腦海中的擔憂，也擔心馬斯克只想加速改變世界。以下3大迷思分享：

1.降價搶份額的迷思：記得手機從feature phone到智能手機，從3G到4G、4G到5G，每個世代，參與廠商從半導體到組裝、品牌，都是規格滿溢，盡力降成本，降售價、搶份額，但當降價成為全產業鏈運動，份額的變化就不大。

舉Tesla為例，今年從1Q23到3Q，全產品線平均單價年減逾20%，但全球車廠營收份額始終保持在5~5.5%，大家加速降價只是把10年典範轉移的藍海市場，提早變成5年的紅海市場。

換個角度看，有些公司因為創新，每個世代的新產品（科技/非科技）貴上一大節，很注重自己提供給客戶的價值（value proposition），不輕易降價，獲利率越來越高。

2.降成本就該降價格的迷思：記得以前摩爾定律微縮盛行時，T同學（指台積電）每隔18個月給客戶來個加倍效能，耗能減半，同電晶體單位成本減半，搞得全產業鏈數量的成長，被價格下跌消減大半，記得數十年前T同學總是說，晶圓代工產業成長5~10%，但現在變成倍數的10~20% CAGR。

但現在電腦、手機、電視這些營收占比總共超過60~70%的產品，比以前的成長減半，甚至衰退，何來10~20%成長？當然就是產業鏈開始懂得漲價賺慢/大錢，而不是降價賺快/小錢。

回到Tesla的全產品線平均成本年減僅有10%，何來降多少成本，降多少價，而且單價降了超過20%，不是把今年銷量成長的37%（1.31mn to 1.8mn) 打回原形，明年會不會也來個銷量成長40%、營收僅增10%？那40%營收/獲利CAGR，豈不是要變成10%營收CAGR，-10%獲利CAGR。

陸行之還指出，昨天跟好友夫妻聚餐，對方最近在美國把Tesla Model S換成Benz EQS，主因正是擔心Tesla科技化，要是產品價格每年砍個20~30%，二手電動車誰要買，步入二手車保值這麼差，誰敢買新車的惡性循環？

3.獲利率第1的迷思：老實說，經過特斯拉今年的自殘大降價，並沒看到獲利率領先的趨勢維持或擴大，Tesla全球獲利率份額反從去年的12%，降到今年的7%，營業利潤率也由去年大幅領先同業近11個百分點，到今年二季度剩2個百分點的差異，其中豐田、現代、Benz、BMW紛紛超車Tesla，中國上汽、BYD、理想與Tesla的差距也拉近。

意思可能就是說，Tesla的自殘大降價，並沒有加速消費者改買電動車，甚至沒有加速改買Tesla品牌電動車，可能反而擔心先買先賠錢，撐越久越便宜的惡性循環？Tesla這群最聰明的腦袋會不知道這結果嗎？還是他們想的不一樣，就像馬斯克說的，殺到沒賺錢也沒關係。

（旺得富理財網 李宗莉）

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