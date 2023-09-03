澳洲央行9月料維持利率不變

澳洲央行（RBA）預定9月5日召開利率決策會議，澳洲聯邦銀行（CommonwealthBank）、西太平洋銀行（Westpac）、澳洲國民銀行（NAB）與澳盛銀行（ANZ）四大銀行皆預測，該央行9月例會將暫緩升息，好讓擔憂利率不斷升高的貸款者能稍微喘口氣。

為了對抗通膨飆漲，澳洲央行自去年5月以來累計升息400個基點，將利率升至4.1％高點。但儘管通膨頑強，該央行8月仍宣布利率維持不變、連兩個月按兵不動，以觀察先前連番升息的效果。

雖然澳洲央行先前表態「必要時仍可能升息」，但澳洲四大銀行分析師一致認為此波升息循環已接近尾聲，9月會議可能暫緩升息。研調機構Mozo銀行專家馬歇爾（PeterMarshall）表示：「9月暫停升息的可能性很大。」

馬歇爾指出，9月升息不是不可能，但8月沒有任何數據足以改變官員上次會議決策方向，因此他認為澳洲央行會繼續維持利率不變。

澳洲聯邦銀行、西太平洋銀行與澳盛銀行認為，澳洲利率已達到限制性水平，但澳洲國民銀行預估澳洲央行可能還會再升息一次，可能在2023年12月前。

前三間銀行利率高峰預測值為4.1％，也就是現行水平。澳洲國民銀行則預估為4.35％。

馬歇爾附和表示，通膨近期回升風險可能促使澳洲央行決定再次升息，但時間點不會是9月，而是10月或11月，因為屆時最新一季消費者物價指數（CPI）數據才會出爐。

馬歇爾表示：「我們可能要到明年首季，才能真正確定升息循環是否結束。我們需要更長時間確保關鍵經濟指標朝正確方向前進。」