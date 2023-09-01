Win 10 2025年退役 帶動PC換機潮

IDC調查指出，今年由於消費市場疲弱、企業採購預算降低等因素影響下，全年PC出貨量為2.52億台，年減13.7％。預估2024年可以回升到2.61億台，年增3.7％。除了生成式AI應用可能帶動換機潮外，微軟Win 10將於2025年終止服務，也會助推一波PC換機潮。

目前PC產業面臨諸多挑戰，包括消費市場更新週期拉長、企業降低採購預算、教育支出還未復甦等，預估2023年PC市場年減13.7％，出貨量為2.52億台。

其中，一般消費用PC的降幅最大，年減16.2％，全年出貨量為1.12億台。商用PC出貨量為1.08億台，年減11.7％；教育PC出貨3,110萬台，年減11.2％。

預估2027年，全球PC出貨量為2.84億台，年增1.7％，5年成長3.1％。其中，商用電腦2027年成長幅度達到2.4％，出貨量為1.25億台，消費PC出貨量也是1.25億台，年增1.6％。

IDC指出，PC市場受到經濟景氣下滑帶來的壓力影響，消費者需求呈現疲軟狀態。同時受到智慧型手機、遊戲機、平板電腦等設備挑戰，PC產業在2023年出現有史以來的最大降幅。

近期熱門的生成式AI，將帶動PC產業換機潮，尤其是商用PC，可能會有新一波的爆發。

另外，微軟將在2025年停止Win 10系統，無論從個人還是企業來看，都會進一步推動換機潮。而蘋果也看到商業領域潛在的發展契機，未來動向值得關注。