靜候就業報告 美股漲跌互見 道瓊挫168點

美國最新通膨數據如預期溫和增長，聯準會緊縮政策的影響逐漸浮現，華爾街股市31日開高，道瓊工業指數盤初曾漲約180點，午盤時段轉跌，最後於尾盤時段刷新當日低點，四大指數終場走勢分歧。

道瓊工業指數下跌168.33點，或0.48%，以34,721.91點作收；標準普爾500指數下滑7.21點，或0.16%，收4,507.66點；那斯達克指數上漲15.66點，或0.11%，收14,034.97點；費城半導體指數上揚27.01點，或0.74%，收3,670.93點。

數據方面，美國商務部31日公布，7月個人消費支出（PCE）物價指數年增3.3%，高於6月的3%增幅，但符合市場預期，而扣除波動劇烈的食品與能源的核心PCE，年增率略升至4.2%，高於6月的4.1%，但也符合預期。

不過，7月個人支出則月增0.8%，高於預期0.7%，前值上修至0.6%，顯示經濟成長放緩未影響民眾花錢意願，另個人收入則月增0.2%，略低於預期值0.3%。

美國上周首次申領失業救濟金人數回落至22.8萬，略低於預期23.5萬，前值上修至23.2萬；截至8月19日止當周，連續申領失業救濟金人數上升至172.5萬，高於預期170.6萬，前值下修至169.7萬。

全球就業、商業和高管培訓公司Challenger, Gray & Christmas亦於31日公布，美國僱主8月份裁減75,151份職位，較7月份的23,697份大增217%，較去年同期的20,485份大增267%，顯示職位空缺持續減少。

周四公布的數據憂喜參半，市場將焦點轉移至周五將出爐的就業報告，這將成為聯準會下次會議前的最後一份非農就業數據。

經濟數據公布後，10年期美債殖利率持續回落，最多降4.5個基點至4.079%，2年期美債殖利率則跌3.6個基點，報4.848%。

政經方面，此前傳出美國政府擴大對輝達及超微出口人工智慧（AI）晶片的許可要求，限制其將晶片輸往中東國家，對此，美國商務部發言人31日回應表示，拜登政府並未阻止企業向中東銷售晶片。

20國集團（G20）峰會將於9月9日至10日在新德里登場，外媒31日引述消息人士報導，中國國家主席習近平可能峰會，預料國務院總理李強將代表北京出席。

個股方面，軟體服務供應商Salesforce於30日盤後公布上季財報，由於成本削減發揮作用，且市場需求表現優於預期，Salesforce上季財報表現不俗、本季展望優於市場預期，並上修全年營收獲利目標，也獲得高盛調高目標價，受此激勵，該公司31日股價勁揚，終場收漲2.91%，收報每股221.46美元。

大型科技股31日普遍收紅，亞馬遜攀升2.94美元，漲幅2.18%，收在138.01美元；Google上漲0.42美元，漲幅0.31%，收報137.35美元；Meta揚升0.79美元，漲幅0.27%，收報295.89美元；蘋果收漲0.22美元，漲幅0.12%，收在187.87美元；微軟則略跌1.03美元，跌幅0.31%，收在327.76美元。

台股ADR方面，台積電ADR下滑1.21美元，跌幅1.28%，收在93.57美元；日月光挫跌0.17美元，跌幅2.03%，收在8.22美元；聯電ADR收黑0.10美元，跌幅1.38%，以7.17美元作收。

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