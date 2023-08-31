崇光西武百貨易手 2,200億日圓賣給美基金

日本連鎖超商7-11母公司7&I控股公司今天召開臨時董事會，決定9月1日出售旗下百貨事業「崇光西武」給美國投資基金，未來將把資源集中超商事業。預估交易金額約2200億日圓。

擔憂工作權受損的崇光西武工會已在今天發動罷工，造成西武池袋總店全天暫停營業。

日本經濟新聞報導，7&I控股公司（Seven & I Holdings Co., Ltd.）也決定，原則上將放棄對崇光西武（Sogo & Seibu Co., Ltd.）的部分債權，希望藉此協助出售後的崇光西武經營重建。

7&I控股公司2022年11月已與美國投資基金峰堡投資集團（Fortress Investment Group），就出售崇光西武達成基本共識。雖然當時峰堡方面有意以2500億日圓收購崇光西武，但最後的收購額似乎較原先減少約300億日圓，降到約2200億日圓（約新台幣479億元）。

峰堡跟日本家電量販龍頭業者淀橋控股公司（Yodobashi Holdings）合作，淀橋雖然一直以來都在評估讓家店量販賣場進駐西武池袋總店等地，但跟崇光西武工會等在賣場布局等的協調難以取得進展。

日本放送協會（NHK）報導，崇光西武在7&I控股公司做出確定出售的最終決議後表示，未來將在新股東的領導下繼續百貨公司事業，以提升中長期企業價值為目標，努力滿足消費者、客戶及地區民眾的期待。

7&I控股公司鑒於崇光西武業績持續低迷，2022年11月確定出售方針，並在過去一段時間持續展開協調。

對此，崇光西武工會憂慮工作權可能受損等表示反彈，並在今天發動旗艦店西武池袋總店罷工，造成該店全館停業一天，這是時隔約60年再有日本大型百貨公司發動罷工。

崇光西武在西武池袋總店門口張貼「全館臨時閉館」告示並致歉，當地一名20多歲男性說，「只在教科書上看過罷工，非常令人吃驚」。

他說，西武池袋總店是從小就很熟悉的地方，雖然希望能以百貨公司的形式繼續營業下去，但比起完全關門，改成家電量販店也是沒辦法的事。