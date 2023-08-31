強國「奔月」 太空資源爭奪戰開打

印度「月船3號」日前成功登陸月球，成為第四個登月的國家，日本緊接著也要再次啓動登月挑戰，一時間「奔月」成了強國間競逐的目標；此舉所為何來，無非是垂涎月球上的資源，才競相前仆後繼，就算失敗也要砸重金參一腳的主因。



此外，登上月球也象徵強權國家的科技實力，美、中二大強權的科技戰已從地球打到外太空，美國成立「太空軍」、中國重用「宇宙幫」，太空資源爭奪戰已成各強權國家實力的展現。

「高度」的競爭 強權月球闢戰場

在科技界享有一席之地的印度，今年8月23日完成了一項創舉，其「月船3號」（Chandrayaan-3）探測器成功登陸月球，成為繼前蘇聯、美國、中國之後，第四個成功登月的國家，而且是第一個在月球南極著陸的國家。

要在月球南極著陸的困難在於該區域的地形崎嶇，某些地方永久籠罩在黑暗中，溫度在攝氏零下230度，這些外在環境都為登陸器材帶來挑戰。再者，印度這次的登月任務耗資僅約新台幣23億元，比好萊塢《地心引力》、《星際效應》等電影的製作費都還要低，可以說是在非常艱難的情況下完成登月挑戰。

這也難怪印度總理莫迪在登月成功後興奮的表示，「印度現在已經登上月球了，天空不是極限」，他並讚揚印度科學家的辛勞，「印度成功登月並非印度單獨的成就，而是全人類的共同成功」。

此前，印度於2008年的「月船1號」與2019年的「月船2號」均在「軟著陸」於月球的過程中墜毀。

事實上，在印度成為首個在月球南極成功登陸的國家之前，俄羅斯也曾挑戰過。今年8月11日，俄羅斯的「月球25號」想要趕在印度之前成為第一個成功在月球南極軟著陸的國家，惟最後以失敗收場。不過，俄羅斯聯邦太空總署署長鮑里索夫（Yury Borisov）說，雖然此次登月失敗，但俄羅斯必須繼續嘗試，因為探索和開發月球資源的競賽已經展開。

這次的登月嘗試是前蘇聯自1976年「月球24號」後時隔47年的挑戰，而前蘇聯在1966年的「月球9號」是世界上第一顆在月球成功軟著陸的月球探測器。

今年4月，日本太空新創公司ispace也曾嚐試登月，該公司的「白兔-R」M1登月艙（Hakuto-R Mission 1）在去年12月由美國太空探索科技公司（SpaceX）火箭搭載升空，歷經超過4個月的太空旅程到達月球，最後在登陸的過程中失聯，任務宣告失敗，沒能成為民間企業登月的首例，但該公司並不氣餒，打算在2024年及2025年再分別進行登月計畫。

不等ispace出手，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）計畫發射搭載小型無人探測器SLIM（Smart Lander for Investigating Moon）的H-IIA火箭啓動登月任務，這回打算挑戰精準著陸，接下來日本還要在2026年與印度「月船4號」合作，在月球南極探索水冰。

此前，日本在1990年發射「飛天號」實驗衛星，2007年發射「月亮女神」繞月衛星，兩者在月球軌道上進行月球探測，惟後續原訂的「月亮女神B」月球登陸計畫遭到擱置。

近期中國在登月一事上急起直追，計畫在2030年前實現載人登月，並展開科學探索。

中國載人航太工程辦公室副總設計師張海聯說明，大陸載人月球探測發展將分三步。第一步是「關深」階段，完成關鍵技術攻關和方案深化論證，第二步為登月階段，計畫2030年前實現載人登陸月球。第三步是月球科考與開發階段，將探索建造月球科研試驗站，展開系統連續的月球探測與相關技術試驗、驗證。

此前，中國的「嫦娥三號」探測器於2013年成功於月球著陸，成為第三個成功登月的國家，2019年「嫦娥4號」首次登陸月球背面，2020年「嫦娥5號」不僅登月，還帶回月球土壤樣本。

美國在2017年重啓載人登月的「阿提米絲」計畫，這項計畫由美國NASA、歐洲太空總署（ESA）、日本宇宙航空研發機構（JAXA）、加拿大太空總署（CSA），以及其他多國共同合作，計畫在2022年發射阿提米絲1號（Artemis I），作為首次的無人飛行測試，2024年發射阿提米絲2號（Artemis II），載人至月球軌道繞行再返回地球，2025年將發射的阿提米絲3號（Artemis III），搭載4名太空人執行任務，其中有2名太空人登陸月球表面。

「阿提米絲1號」（Artemis I）無人太空船已在日前成功繞行月球並重返地球，這是自從1972年阿波羅任務後，時隔50年，美國重返月球與其太空計畫的第一步。

資源豐富處女地 望月引遐想

在美國進行「阿提米絲」計畫的同時，同時也在國際間主導了「阿提米絲協議」（Artemis Accords）的簽署，希望作為未來各國在月球探勘和開發月球資源時的規範，顯然月球上的資源已為各國覬覦，才會有此大動作。

首先看印度「月船3號」的降落地點月球南極，根據先前的探測研究發現，證實月球有水，大部分存在於月球南極隕石坑內的高密度水冰，水冰除了可以提供關於月球的相關研究外，還可以作為人類探勘月球時的飲用水，並用於相關設備上，同時水還可以分解成氧和氫，氧可用於人類呼吸，氫則可以發展氫能，支援月球生存或更進一步的太空探險之用。

月球岩石中有豐富的礦資源，包括硅、鈦、鋁、鐵、稀土元素等。研究顯示，僅月球表層5公分厚的沙土就含有上億噸的鐵，而月球表面平均有10公尺厚的沙土。稀土元素則用於製造電動和混合動力汽車所用的電池、風力渦輪機、手機、電子產品和清潔能源技術等各方面。

還有一項受人高度關注的資源則是氦-3。氦-3在熱核反應爐試驗中不會產生中子，所以以氦-3作為能源時不會產生無法屏障的輻射，造成環境的危害，被稱為最清潔的可控核聚變能源。據估計，月球表面有超過100萬噸的氦-3，而100噸的氦-3核聚變產生的能量，就足夠全球使用一年，中國已將其視為未來的重要戰略資源。

你不知道的事 外太空也有法律

1960年代，人類首次取得登月能力，當外太空不再遙不可及時，各國學者意識到，需要一部法典規範人類在太空的行為，「國際太空法原則」（Corpus Iuris Spatialis）就此誕生。

「國際太空法原則」明定太空屬於「人類共享領域」，所有國家都能自由平等使用，在太空中，沒有各國領地劃分、私有財產的問題，太空人降落時，如果落在他國，不構成非法入境。不管哪一國的太空人，超過了離地面100公里的「卡門線」，都只代表地球，有義務要為「全體人類」著想。

「國際太空法原則」包含五大公約，由聯合國大會陸續通過，分別為1967年《外太空條約》、1967年《拯救條約》、1971年《責任公約》、1974年《登記公約》和1979年《月球條約》。主要規範各國於太空、月球上的行為、營救太空人、太空載體發射前需登記，以及損害賠償問題等，不涉及一般刑事犯罪。

美中科技戰 從地球打到太空

自從前蘇聯太空人加加林（Yuri Gagarin）的太空船在1961年發射升空、以及美國太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）在1969年踏上月球以來，太空領域歷來是美俄兩國主導的天下，但面對急起直追的中國，美國已開始嚴陣以待。

為此，美國前總統川普（Donald Trump）在2019年成立太空軍和太空司令部（US Space Command），除了在地球上打造太空軍，美國也將戰略布局深入外太空，短期目標是在2025年讓人類重返月球。

美國太空總署（NASA）重提月球項目，並在2017年宣布「阿提米絲」（Artemis）計畫，要在月球建立永久基地，為進行太空探測任務鋪路。

中國繼前蘇聯和美國之後，2003年神舟5號將中國太空人送上太空飛行，成為第三個獨立送出太空人上太空的國家，擠身太空強國之林，並在2021年將自行打造「天宮」太空站的第一個模組送入軌道，緊接著中國神舟14號太空人在2022年6月飛向太空，隨後迎來「問天」與「夢天」兩個實驗艙，進一步將中國的太空站擴大為三艙結構。

在神舟15號太空人進行交接和全面接管後，也象徵中國太空站從建設階段朝向應用階段過渡，這是中國航天史上首次在太空進行的交接工作，中國太空站也正式開啟長期有人駐留模式。

近年中國積極打造強國太空夢，中共除了在第二十大會議報告中凸顯航太強國的目標外，中國國家主席習近平也在二十大會議中，提拔大批在航空航太、人工智慧（AI）、以及重要科技戰略領域具有專才的技術官僚，重用所謂的「航太系」和「宇宙幫」。

美國航太總署署長尼爾森今年初提到，美中在太空競賽會越來越激烈，未來兩年可能是關鍵，而近期大陸官媒宣布，計劃在2030年前實現大陸人首次登陸月球，同時美國也在準備「阿提米絲計劃」，使「登陸月球」成為美中下一個受矚的重大競爭目標。