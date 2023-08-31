陸核能之王地位超穩？美國慘輸關鍵曝光

美中對抗延燒到核能領域上，最新數據顯示，大陸是新型核電建設的領導者，正在興建21座核子反應爐，數量超過其他國家2倍，在技術與實際應用上遠勝美國，目前美國則試圖在小型核電廠與先進核子反應爐領域拉近差距。

CNBC報導，大陸為了滿足強勁的用電需求，並降低燃煤發電所造成的空氣汙染，在核電上下足苦心，靠著國家的力量積極發展。國際原子能總署數據顯示，目前大陸正在興建21座核子反應爐，發電能力超過21 GW；美國目前則興建1座核子反應爐，發電量略高於1GW。

麻省理工學院核科學與工程教授Jacopo Buongiorno表示，「目前大陸在核技術，確實處於世界領先的位置。」非營利組織「全球安全合作會」創辦人兼主席Kenneth Luongo則提到，「大陸是目前對核能野心最為強烈的國家，同時也是該領域的領導者，遙遙領先各國。」

針對美中在核能上的競爭，核能研究院（NEI）政策發展及公共事務副總裁John Kotek表示，大陸將核能視為戰略產業，投入非常大量的資金發展，並希望能出口技術至其他國家，藉此厚實彼此的夥伴關係。

美國則試圖在小型核電廠與先進核子反應爐上發揮，John Kotek說：「美國光有偉大的紙上設計還不夠，大多數的國家都希望看到技術能夠實際的展現出來，才會考慮在自己的國家增加這種設備，美國應該鼓勵國內增設下一代核能系統，驗證設計的同時從大陸手中奪回領先地位。」

（中時新聞網 郭宜欣）

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